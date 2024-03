De kyssede for kameraerne, da Red Bull-raceren Max Verstappen i weekenden krydsede stregen som den første til Formel 1's åbningsløb i Bahrain.

Men når kameraerne er slukkede, bliver der ikke uddelt mange smækkys mellem Red Bull-chefen, Christian Horner, og den tidligere Spice Girl Geri Halliwell.

Sådan lyder overskrifterne i hvert fald fra det engelske medie The Sun, hvis kilder fortæller en helt anden historie om 'Ginger Spice' og Horner, der er under heftig anklage for upassende opførsel overfor en kvindelig kollega i Red Bull.

Mediet mener at vide, at Halliwell har opstillet en række krav for sin mand, som skal følges, hvis ægteskabet skal forblive intakt.

Geri Halliwell ønsker angiveligt, at Horner cutter forbindelsen til kvinden. Foto: Foto: Ali Haider/EPA/Ritzau Scanpix

»Det ene krav er, at Christian skærer eller reducere båndene til kvinden, men det er besværligt grundet hendes rolle i Red Bull,« fortæller en kilde i underholdningsbranchen til det engelske medie og fortsætter:

»Hun har helt sikkert også indflydelse på, hvilke beskeder han sender. Af åbenlyse årsager, vil hun gerne have kvinden – som hun også kendte inden skandalen – så meget ud af billedet som muligt.«

Ifølge The Sun er det ideelle scenarie, at man får kvinden fyret, men på nuværende tidspunkt er der ikke noget grundlag for at gøre det.

Inden sæsonåbneren herskede der tvivl om, hvorvidt Halliwell ville rejse med for at støtte sin skandaleramte mand, men hun endte alligevel med at stå ved hans side, da Verstappen tog sejren i Bahrain.

En kilde tæt på løbet mener dog, at det ikke bliver tilfældet næste weekend, når showet rykker til Saudi-Arabien.

»Christian tager til Saudi-Arabien til det næste løb, men jeg tvivler på, at Geri kommer til at være der, fordi hun har vanvittigt travlt,« fortæller kilden til The Sun.

