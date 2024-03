Hvis Kevin Magnussen falder i søvn lørdag aften med et smil på læben og et lettelsens suk, så er det ganske forståeligt. Danskerens evige problem de seneste sæsoner ser ud til at være forsvundet.

Alle de F1-fans, der drømmer om spænding i toppen, så slukøret til, da Max Verstappen forsvandt i horisonten til endnu en overbevisende triumf. Herunder får du B.T.s dom over Kevin Magnussens præstation i Bahrain:

En kongestart uden om kaosset og et næsten fejlfrit løb. Det lignede en Kevin Magnussen, der fik det maksimale ud af Haas-raceren i Bahrain. Den søde duft af point fordampede først på de døende omgange.

Kun én gang var Magnussen tæt på at smide det hele væk, da bremserne bøvlede, og han kun akkurat undgik et sammenstød med Lance Stroll.

Danskerens evige dækproblem er borte med ørkenvinden, og det lover godt for sæsonen.

Nu er udfordringen, at de fem tophold er så markant bedre og stabile, at der kun er krummer til resten. Magnussen skal sørge for at spise sig mæt, når muligheden uundgåeligt dukker op senere i år.

»Same procedure as last year, Mr. Max? Same procedure as every year.«

Diverse eksperter var begyndt at spekulere i – okay, måske mest drømme om – at Ferrari, Mercedes og McLaren endelig ville være i stand til at udfordre den tredobbelte verdensmester Max Verstappen i år.

Men hollænderen var i Bahrain mindst lige så overlegen, som han har været de seneste par sæsoner.

Måske får Fernando Alonso alligevel ret i, at 19 af feltets 20 kørere allerede nu kan glemme alt om årets VM-titel. 2025 virker ualmindeligt langt væk …

Det var som at se en flok ivrige køer blive sluppet løs efter en lang vinter.

Og så skal det naturligvis ende i kaos og brækkede frontvinger.

Heldigvis listede Kevin Magnussen lige igennem orkanens øje, og vandt tre vigtige positioner i første sving, mens flere konkurrenter slap knap så nådigt.

Værst gik det for danskerens holdkammerat Nico Hülkenberg, der bragede op i bagenden på Lance Stroll, så canadieren blev snurret rundt – og med nød og næppe undgik at ramme Magnussen. Hülkenberg måtte i pit for en ny frontvinge, og dermed var hans løb ødelagt.

Kevin Magnussen var tættere på pointene end i det meste af 2023. Foto: Andrej Isakovic/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kevin Magnussen var tættere på pointene end i det meste af 2023. Foto: Andrej Isakovic/AFP/Ritzau Scanpix

Haas-raceren er markant mere sort i år, men det betyder ikke, at det ser sort ud for Magnussens hold.

Faktisk er der god grund til optimisme hele vejen fra Magnussens hjemby Roskilde til Haas-basen i Banbury, England. Sidste års dækproblemer ser ud til at være elimineret.

Det betyder, at Magnussen i årets tætte felt kommer til at kæmpe med om pointene i løbet af sæsonen. Det ser meget bedre ud end frygtet!

Vi får flere svar allerede næste weekend i Saudi-Arabien – husk at løbet igen er lørdag.

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Pérez (Red Bull)

3. Carlos Sainz Jr. (Ferrari)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. George Russell (Mercedes)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Lewis Hamilton (Mercedes)

8. Oscar Piastri (McLaren)

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. Lance Stroll (Aston Martin)

---

12. Kevin Magnussen (Haas)

16. Nico Hülkenberg (Haas)