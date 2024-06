18+ | Spil ansvarligt | Regler og vilkår gælder | StopSpillet – Ring til 70 22 28 25 | Udeluk dig via ROFUS | Der tages forbehold for fejl og ændringer.

»En fodboldkamp varer 90 minutter og så vinder tyskerne til sidst« Sådan lød det dengang tysk fodbold udgjorde en næsten ustoppelig supermagt. Sådan er det ikke helt mere, og da slet ikke i Champions League, hvor Borussia Dortmund og Real Madrid mødes i finalen lørdag aften.

Real Madrid har nærmest taget patent på at komme langt i turneringen, og det er på ingen måder overraskende, at det spanske mesterhold kan løfte den eftertragtede pokal for 15. gang. Kongeklubben er tårnhøje favoritter hos alle bookmakere.

Farvel til en tysk legende

Samtidig bliver det Real Madrid-stjernen Toni Kroos sidste klubkamp, og mon ikke han drømmer om at slutte en helt fortryllende Madrid-karriere af med et brag – og så endda mod sine landsmænd?

Dortmund har haft stærk defensiv disciplin i sæsonens Champions League, og vil formentlig stå relativt langt tilbage på banen og afvente Real Madrid. Her kan Toni Kroos’ gode sparketeknik vise sig afgørende.

ComeOn har boostet oddset på sejr til Real Madrid i ordinær tid til 2,30. Scorer Tony Kroos når som helst, får du pengene 6,5 gange igen.

Spil på kampen hos ComeOn nu

Hummels og den anden ungdom

Netop den solide defensiv er Dortmunds chance for at overraske alt og alle. Hjemme i Bundesligaen endte sæsonen skuffende, men i Europa er det gået over al forventning. I semifinalen blev PSG besejret efter en opskrift, som også kan være nok til at give den spanske hovedstadsklub problemer.

Den 35-årige forsvarsgeneral Mats Hummels har fundet sin anden ungdom i Champions League. Og han får brug for al sin kløgt og rutine hvis han skal stoppe Vinicius Júnior og co. Hummels er dog ikke bleg for at trække et gult kort. Hvis Dortmund-taktikken lykkes er det sandsynligt, at der kommer under 2,5 mål i finalen og så kan tyskerne ende med sejren.

Hos Cashpoint får du odds 9,29 hvis alle de tre scenarier går hjem

Dette indhold er produceret i samarbejde med en annoncør. Berlingske Medias uafhængige redaktioner har intet med udarbejdelsen og publiceringen at gøre.