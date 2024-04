»Det er en katastrofe for Storbritannien.«

Så kontant er udmeldingen fra Lars Albertsen, Danish Crowns chef i Storbritanien, til mediet Bloomberg.

Den katastrofe, han taler om, begynder 30. april.

Her indfører Storbritanien restriktioner på importen af fersk mad. Det vil gøre det markant mere beværligt for virksomheder at eksportere deres varer, da der fremover skal bruges flere ressourcer på at udfylde dokumentation end tilfældet er, når der skal eksporteres til lande, som er en del af EU's frihandel.

Lige nu sender Danish Crown hver uge 1000 ton bacon til Storbritanien, og det har de tænkt sig at blive ved med. Lars Albertsen spår dog, at mindre virksomheder vil trække sig fra det britiske marked.

Det kan resultere i mindre udbud af griseprodukter, hvilket igen kan lede til højere priser, som skal betales af forbrugerne.

Ifølge de britiske myndigheder forventes det, at restriktionerne over en treårig periode vil føre til en stigning på 0,2 procent på madpriserne.

Det er snart otte år siden, briterne stemte ja til Brexit, og derfor kan det måske undre, at disse restriktioner først indføres nu.

Årsagen skal findes i den forhøjede inflation, som plagede sidste år. Den fik de britiske politikere til at udskyde implementeringen, da man frygtede, at den ville bidrage til inflationen og yderligere strække borgernes leveomkostninger.