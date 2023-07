Den franske storklub er fuldstændig brændt varm på FC Københavns guldfugl, Hákon Haraldsson.

B.T. kan afsløre, at klubben har lagt et bud på over 100 millioner kroner for den islandske landsholdsspiller.

FC København fortalte tidligere onsdag, at man lå i realitetsforhandlinger med en unavngiven klub, og nu kan B.T. altså løfte sløret for, at der er tale om Lille, som endte som nummer fem i den forgangne sæson.

B.T. kunne for præcis en måned siden afsløre, at FC København og Lille forhandlede om en transfer af den 20-årige Hákon Haraldsson, og nu er der altså kommet yderligere skred i tingene.

Det er blot fire måneder siden, at FC København forlængede kontrakten med sin juvel frem til sommeren 2027, og der skal en stor sum penge på bordet for at lade ham slippe før tid.

Tirsdag var spilleren ikke med i træningskampen mod Schalke 04.

Det skyldes altså, at der nu forhandles om hans fremtid, og man vil ikke risikere noget for nuværende.