En enkelt henvendelse om en enkelt kommentar om konflikten i Israel og Gaza var alt, der angiveligt skulle til. De svenske ejere af de populære Vitamin Well-læskedrikke har nu fyret deres direktør i Danmark.

Vitamin Well bekræfter over for B.T. i et skriftligt svar, at direktøren er opsagt.

Den officielle forklaring er, at selskabet har høje forventninger til deres lederes adfærd, som skal være respektfuld og følsom. På den baggrund er det i fællesskab med deres nu forhenværende danske direktør blevet besluttet, at han forlader posten.

Det er dog ikke hele historien.

Ifølge B.T.s oplysninger kommer fyringen efter en klage over direktørens ytringer på Facebook.

Han fortæller selv, at han er ærgerlig over, hvordan han nu bliver hængt ud på sociale medier.

I flere opslag på Facebook har den danske fitnesstræner og virksomhedsejer Abdel Rahman Hikmat skrevet om sagen, da det var hans klage, som startede det hele og udløste fyringen.

I et af opslagene deler Abdel Rahman Hikmat en sms fra en repræsentant for Vitamin Well, som bekræfter, at den danske direktør er stoppet på grund af hans holdninger på de sociale medier.

»Hans ytringer på sociale medier, er hans individuelle meninger, og er ikke i overensstemmelse med Vitamin Well som virksomhed,« står der.

Det hele begyndte 12. november, hvor den danske direktør fra sin private profil lavede en kommentar på et Facebook-opslag fra TV 2 Nyhederne vedrørende konflikten i Gaza.

Overskriften på artiklen, der er delt, er: 'Spædbørn og syge dør, mens Gazas største hospital nærmer sig fuldt kollaps.' Den information stillede direktøren sig kritisk over for i sin kommentar.

»Det siger de … Og hvis det nu er rigtigt, så må kære queen Rania (dronning af Jordan, red.) og kompagni tilskynde Hamas i at komme med gidslerne og lægge våbnene …,« skrev han.

Den kommentar opdagede Abdel Rahman Hikmat.

I kommentarfeltet kritiserede han den holdning og problematiserede, at manden samtidig var direktør hos Vitamin Well, der sælger læskedrikke i 7-Eleven og supermarkeder.

Kort efter tikkede en klage fra Abdel Rahman Hikmat også ind hos Vitamin Well over kommentaren fra direktøren. Og klagen nåede frem til øverste led på hovedkortet i Sverige, som ifølge B.T.s oplysninger reagerede med svensk forsigtighed. En fyring i sagen.

Det har ikke været muligt at få et interview med Vitamin Well eller stille opfølgende spørgsmål.

I en besked til B.T. skriver Abdel Rahman Hikmat, at man som direktør i hans optik har et særligt ansvar for, hvordan og hvad man ytrer sig om på offentlige forums. Han kalder ytringerne fra den nu forhenværende direktør for Vitamin Well for deciderede »bestialske«, fordi han sår tvivl ved nyheden.

»Jeg synes, det er bestialsk og forkasteligt, at børn dør, og han negligerer det.«

Den fyrede direktør fortæller, at han ærgrer sig over, at privatpersoner nu udstiller ham som en, der optrapper en global konflikt, som han kun ønsker skal ende med en fredelig løsning.

»Jeg synes, det er meget alvorlige beskyldninger mod mig som privat person, som jeg på ingen måder kan nikke genkende til,« siger han.

Grundet den verserende sag med sin tidligere arbejdsgiver kan han ikke udtale sig yderligere.

Abdel Rahman Hikmat har på sin Facebook lavet flere opdateringer om sagen, hvor den første har overskriften 'Kæmpe respekt til Vitamin Well for at fyre deres direktør …'.

Abdel Rahman Hikmat nævner også, at der på direktørens private Facebook-profil skulle være delt flere pro-Israelske opslag, som i hans optik er kritisable. Disse opslag har B.T. ikke set dokumentation for, da profilen er privat.

Abdel Rahman Hikmat roser videre virksomheden for at tage affære og »undgå en skandale.«

Afslutningsvis skriver Abdel Rahman Hikmat: »Hjælp (direktøren, red.) med at blive kendt, så han aldrig ender i en stilling som denne, når man har så usympatiske holdninger til folkemord og tyranni.«

Af hensyn til de involverede parter har Vitamin Well ikke ønsket at svare på opfølgende spørgsmål fra B.T. til deres indledende udtalelse om fyringen af deres danske direktør.