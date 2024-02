Moderaterne siger nu, at et regeringssamarbejde med SF »sagtens kan være fornuftigt«.

Det sker, efter SFs partiformand, Pia Olsen Dyhr, i et interview med Politiken har sagt, at hun godt kunne se SF indgå i et regeringssamarbejde med Moderaterne.

Moderaternes politiske ordfører, Monika Rubin, fortæller til B.T., at Moderaterne har det på samme måde med SF.

»SF ligger jo ikke ude på den yderste venstrefløj, så det kan sagtens være, vi kunne finde ud af noget fornuftigt.«

Som det ofte er, når politikere taler om regeringssamarbejder, så kommer alt an på, hvor vælgerne sætter deres kryds, forklarer hun.

»Det handler jo også om, hvordan det hele falder, og hvilket regeringsgrundlag man kan enes om,« siger Monika Rubin.

Pia Olsen Dyhr forklarer i Politiken, at hun ser SF som et regeringsparti, men må også erkende, at hvis og såfremt det skal ske, så vil det blive med et midterparti. Altså Moderaterne eller Radikale Venstre.

»Medmindre vælgerne lige pludselig begynder at se lyset i, at det skal være en S-SF-regering, så vil det jo være en centrumvenstreregering. Og så må man jo se på de to partier, der er i midten af dansk politik, Moderaterne og Radikale Venstre. For de minder jo på en eller anden måde meget om hinanden, om end de har lidt forskelligt temperament og forskellige partiledere«, siger Pia Olsen Dyhr til Politiken.

Her forklarer hun også, at SF har et godt samarbejde på flere punkter med både Moderaterne og Radikale Venstre.

Og ligesom Monika Rubin fra Moderaterne, så forklarer hun også, at det i sagens natur handler om, hvordan mandaterne falder ved et valg.

Pia Olsen Dyhr fortæller dog også, at hun har svært ved at se SF i regering med Venstre.

