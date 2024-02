Prince Harry ønsker angiveligt at vende tilbage til det britiske kongehus for at hjælpe sin syge far.

Men kan det overhovedet lade sig gøre? Og kan det i så fald blive en succes? Eksperterne er uenige.

»Jeg er meget, meget overrasket over den udvikling. Jeg tror egentlig godt, at Harry vil tilbage og være lidt tættere tilknyttet kongehuset og også prøve at komme tilbage til sin familie, men jeg er overrasket, hvis kongefamilien er positivt stemt overfor det.«

Sådan lyder det fra journalist, forfatter og tidligere korrespondent i London, Lone Theils.

Prins Harry vil åbenbart gerne tilbage til kongehuset og hjælpe sin far. Foto: Don MacKinnon/AFP/Ritzau Scanpix

Hendes kommentar kommer, efter det britiske medie Sunday Times lørdag bragte en artikel om, at prins Harry angiveligt – ifølge kilder tæt på ham – gerne vil vende tilbage og arbejde for det britiske kongehus for at hjælpe sin kræftramte far, kong Charles.

Hvad, der måske er endnu mere overraskende, siger unavngivne kilder fra kongehuset til samme medie, er, at kong Charles skulle være positivt stemt overfor det.

»Det (at Harry kan vende tilbage, red.) er meget kontroversielt forstået på den måde, at rigtig mange briter stadigvæk er vrede på ham. De føler, at han svigtede, da det gjaldt og meldte sig ud af familien,« siger hun og tilføjer:

»Det er meget modent af Charles og resten af kongefamilien, hvis de føler, at de er klar til det.«

Prins Harry overraskede alle, da han gav et interview i tv-programmet 'Good Morning America', hvor han blandt andet talte om kong Charles' sygdom.

I interviewet fortalte han blandt andet, at han er sikker på, at kong Charles’ diagnose vil betyde, at far og søn kommer tættere på hinanden efter de seneste år stridigheder.

Til manges overraskelse viste han også, at han kunne holde tand for tunge, da han blev spurgt ind til detaljerne omkring sin fars helbred.

»Det bliver mellem mig og ham,« lød det fra den britiske prins.

Meghan og Harry har de seneste fire år boet i Californien. Foto: Jennifer Gauthier/Reuters/Ritzau Scanpix

Flere britiske kommentatorer har påpeget, at det var særdeles klogt af prins Harry ikke at tale om sin fars helbred.

Det er Lone Theils enig i.

»Jeg tror, at Harry har lært af sine fejltagelser. Måske har han endelig forstået, at han ikke kan blive forsonet med sin familie, før de kan stole på ham og stole på, at det, han siger til dem, og det, de siger til ham, ikke kan læses i en avis dagen efter,« siger hun og tilføjer:

»Det er et ekstremt vigtigt skridt, at han signalerer til dem, at han godt kan være diskret og holde på de private samtaler, der har været i familien.«

Ifølge Lone Theils bliver det dog næppe let for prins Harry, hvis han skal til at være et arbejdende medlem af kongehuset igen:

»Jeg tror, det vil blive svært i forhold til den britiske befolkning, da der stadigvæk er mange, der er sure på ham,,« siger hun.

Heller ikke blandt den britiske presse er det alle, der er lige positivt stemt overfor udsigten til et muligt comeback fra prins Harry.

Dronning Elizabeths tidligere pressesekretær, Dickie Arbiter, mener, at det er aldeles utænkeligt, at den kongelige familie vil slå en streg over den ballade, som prins Harry har skabt med sin bog og de interviews, han har givet tidligere

»Han har svinet dem til i fire år. Jeg kan ikke se, at der skulle være en invitation fra familien (om at vende tilbage) på vej. Du skal huske på, at den afdøde dronning (dronning Elizabeth, red.) gjorde det meget klart, at enten er man med, eller også er man ude,« siger han til Daily Mail.

