I finansloven 2022 blev der afsat 40 millioner kroner i alt fordelt på fire år, så Danmark kunne få to nye naturnationalparker til vands.

Men efter knap to et halvt år har miljøminister Magnus Heunicke (S) og Miljøministeriet stadig ikke lavet en tidsplan for projektet.

Der er med andre ord ingenting sket.

Det forarger Alternativets miljøordfører, Torsten Gejl, som allerede har sendt kritiske spørgsmål afsted til ministeren.

»Igen og igen og igen skal vi trække Magnus Heunicke i gang og grave ham op. De her projekter blev jo vedtaget for flere år siden, og der er afsat penge til dem,« siger Torsten Gejl.

Det er langt fra første gang, at Magnus Heunicke kritiseres for ikke at passe sit arbejde som miljøminister.

I december sidste år kunne B.T. afsløre, at Heunicke ikke en eneste gang i hele SVM-regeringens levetid havde indkaldt Folketingets partier til forhandlinger om miljøet.

I februar måned kom det så frem, at planerne for de danske naturnationalparker – dem på land – er blevet stærkt forsinkede. Sandsynligvis adskillige år.

Og nu viser det sig så, at arbejdet med de to såkaldte marine naturnationalparker, som efter planen skal oprettes i henholdsvis Øresund og Storebælt, ikke har fået en tidsplan for arbejdet, selv om der er gået to et halvt år.

De skulle ellers stå klar inden udgangen af 2025.

Magnus Heunicke afviser dog, at de to naturnationalparker til vands er blevet glemt i ministeriets arbejdsbunker.

»Min holdning er den, at det giver simpelthen ikke mening at åbne de marine naturnationalparker lige nu, og dagen efter kommer der en hollandsk eller dansk bundtrawler og hamrer igennem og smadrer bunden,« siger han.

Men er det ikke det, I skal snakke om? Der er bare ikke rigtig sket noget i to og et halvt år?



»Det skal gå hånd i hånd med det, som er jo Fiskerikommissionens arbejde. De er jo kommet med nogle forslag til, hvor der skal være trawlfrit i Danmark, og det skal vi drøfte med folketingets partier,« siger Magnus Heunicke.

Miljøministeren henviser her til Fiskerikommisionen, som afsluttede arbejdet med anbefalinger for dansk fiskeri i december måned.

Torsten Gejl fra Alternativet mener dog ikke, at Fiskerikommisionens arbejde har stået i vejen for udviklingen af de marine naturnationalparker.

»Det er en af de ting, som er grundlæggende galt med miljøpolitik i Danmark. Man venter på de erhvervsmæssige interesser, og så arbejder man rundt om det. Magnus Heunicke er miljøminister og burde fortælle trawlerne, hvor de må fiske. Ikke omvendt,« siger Torsten Gejl og fortsætter:

»De her parker er et nyt fænomen. Vi skal sætte os sammen og finde ud af, hvordan de skal beskyttes, og hvordan man gør. Det er omfattende og spændende arbejde.«

Dansk Folkeparti er også forargede over ministerens manglende handlekraft.

»Det er naturligvis uacceptabelt, at regeringen ikke for længst er kommet i gang. Vores havmiljø er alvorligt truet – det var jo derfor, vi var en del, der ønskede både en plan og penge afsat. Nu står pengene så bare og samler støv, mens havene bliver stadig dårligere,« siger Dansk Folkepartis formand og miljøordfører, Morten Messerschmidt, og fortsætter:

»Hvis ikke regeringen sætter i gang med det samme, må vi trække ministeren i Folketingssalen og pålægge ham at gøre det. Det haster.«

Magnus Heunicke forklarer overfor B.T. at han stadig mener, at de to naturnationalparker kan stå klar inden udgangen af 2025.