Der er kronede dage hos energiselskabet Andel.

For Andel har landet sig et klækkeligt milliardoverskud fra 2022, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Med andre ord betyder det, at de cirka 400.000 ejere nu kan se frem til at få del i de i alt 850 millioner kroner, som bliver sendt tilbage.

Det betyder, at alle ejere får 2.500 kroner tilbage.

Det vækker en stor glæde hos bestyrelsesformand Jens Stenbæk.

»2022 var et turbulent år med ekstreme priser på energi. Derfor får andelshaverne nu helt ekstraordinært mulighed for at få del i Andels overskud fra 2022, og jeg håber, at udbetalingen på 850 millioner kroner vækker glæde.«

»Vores andelsfællesskab er noget helt særligt, vi ønsker, at det skal kunne mærkes for andelshaverne både økonomisk og på den forskel, som de er med til at gøre for den grønne omstilling af vores energisystem,« fortæller han.

Der er tale om alle, der er bosat, har sommerhus eller virksomhed på Nordvest-, Vest-, Midt- og Sydsjælland eller Lolland-Falster og øerne, og får transporteret din strøm af elnetselskabet Cerius.

Pengene bliver ikke udbetalt automatisk, men man skal ansøge på Andels hjemmeside.

Foruden 2.500 kroner til hver andelshaver besluttede repræsentantskabet tilbage i april, at yderligere 150 millioner kroner skal gå til aktiviteter, der skaber vækst og udvikling i Region Sjælland.

»Resten af Andels overskud bliver investeret i den danske forsyningssikkerhed og grønne omstilling, så samlet set kommer det både vores andelshavere, kunder og samfundet til gavn,« siger Jens Stenbæk yderligere.