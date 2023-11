»Han kom i vores hjem dagligt. Han var her næsten hver dag.«

Det fortæller moderen til en af de drenge, der var på stedet da en 15-årig dreng søndag blev stukket ihjel af en jævnaldrende i Grenaa.

Overfor B.T. beskriver moderen de to drenge som bedste venner.

Hun fortæller, at sønnen er meget hårdt ramt over drabet på den 15-årige.

»Han er meget påvirket. Hans bedste ven døde jo i armene på ham,« fortæller hun.

Moderen fortæller, hvordan de to drenge havde et meget nært forhold.

»De har betroet hinanden rigtig mange ting. De var rigtig tætte.«

Hun fortæller, at de to venner var helt almindelige 15-årige.

»De var drengerøve med knallerter på hjernen. Det eneste de gik op i var deres scootere,« lyder det fra moderen.

Også moderen og hendes mand er berørte af det tragiske dødsfald.

Hun fortæller, hvordan den dræbte har været på tur med familien og beskriver ham som en glad dreng.

»Han var altid en frisk dreng, der kom ind i et rum, og sagde 'her er jeg'. Han var glad, og fuld af spilop.«

»Vores hjem har stået åbent for en masse unge mennesker. Og han var her rigtig tit,« fortæller hun.

Vennen til den 15-årige har delt en rørende besked i et brev, der nu hænger på gerningsstedet.

Her skriver han blandt andet: 'Jeg er frygteligt ked af, at lyset slukkede for dig. Til ære for min bedste ven.'

En 15-årig dreng er sigtet for at stå bag drabet. Han blev fremstillet i grundlovsforhør mandag og senere samme dag varetægtsfængslet i surrogat på en ungdomsinstitution, da han er under 18 år gammel.

Udover sigtelsen for drab er han sigtet for forsøg på grov vold, da han ifølge anklageren har stukket ud med sin kniv mod en anden person, der ifølge politiet er ven til den afdøde.

Derudover er han sigtet for brud på knivloven.

Efter retsmødet kaldte anklageren sagen for »sindssyg tragisk.«

»En ung mand er i en sindssyg tragisk sag fængslet for grov vold med døden til følge. Det viser igen, hvor farligt det er at gå med kniv,« lød det fra anklager Jesper Rubow.

