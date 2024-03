Der er sorte skyer over netværks- og telekommunikationsvirksomheden, Ericsson.

For man forudser et hårdt marked, og det betyder, at man må afskedige folk i mange hundredevis.

Det oplyser den svenske gigant selv i en pressemeddelelse.

»I tråd med håndteringen af ​​lavere volumener annoncerer Ericsson i dag foreslåede personalereduktioner i Sverige.«

»Denne foranstaltning er en del af de globale initiativer til at forbedre omkostningspositionen, herunder reduktioner i antallet af ansatte, samtidig med at investeringer, der er afgørende for Ericssons teknologiske lederskab, fastholdes.«

Helt præcist så betyder det, at Ericsson skal skille sig af med 1.200 medarbejdere i Sverige.

Virksomheden har nu indledt forhandlinger med fagforeningerne.

Ericsson har i øjeblikket omkring 14.500 ansatte i Sverige.

I skrivende stund er aktien på vej ned. Her er den faldet med 0,75 % på aktiemarkedet.