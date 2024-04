Næsten tre årtier tog det at få Richard Burrows bag tremmer.

Men i sidste uge – efter 27 år på flugt – blev den nu 80-årige brite omsider lagt i håndjern og anholdt i lufthavnen i Heathrow.

Det skete, da han landede med et fly fra Thailand, hvor han efter alt at dømme har opholdt sig.

Det skriver flere britiske medier, blandt dem Sky News og BBC.

Nu kan han se frem til en genoptagelse af den retssag, som han flygtede fra i 1997.

Og det er ikke småting, den aldrende flugtkonge har på generaliebladet.

Han er anklaget for flere tilfælde af børnemishandling og seksuelle overgreb på børn. Sager, der går tilbage til perioden fra 1969 til 1981.

I alt er der hele 13 forhold, hvoraf de to ifølge BBC drejer sig om alvorlige seksuelle forbrydelser.

»Vores vilje til at finde Burrows har ikke vaklet i løbet af de seneste 27 år, og hans anholdelse markerer et væsentligt skridt fremad i denne sag og begyndelsen til en afslutning for alle involverede.«

Det sagde kriminalinspektør Eleanor Atkinson fra Cheshire Police til Sky News efter anholdelsen.

»Jeg håber også, at hans anholdelse fungerer som en advarsel til andre eftersøgte kriminelle og viser, at uanset hvor længe du gemmer dig, vil vi finde dig, og du vil blive anholdt,« tilføjede hun.

Da Burrows blev stillet for retten kort efter sin ankomst til Storbritannien, talte han kun to gange.

Han bekræftede, at han ikke var mødt op i retten for 27 år siden og tilkendegav også, at han var blevet stillet over for en arrestordre.

Tidligere har han afvist alle anklagerne og nægtet sig skyldig.

Alligevel endte retsmødet med, at han blev varetægtsfængslet indtil videre.

Retssagen mod ham forventes at starte i januar 2025.