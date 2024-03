»Et komplet blackout.«

Det var, hvad der pludselig ramte det store fragtskib 'Dali', da det nærmede sig en bro og kastede alting ud i kaos. Nu løfter en direktør sløret for flere detaljer om, hvad der skete i de afgørende minutter.

Det skriver NBC News, som har talt med Clay Diamond, der står i spidsen for den amerikanske lodsforening (American Pilots' Association).

En lods – som på engelsk kaldes en 'pilot' – er dem, der går ombord på skibe og leder dem sikkert igennem et farvand, for eksempel stærkt trafikerede områder og indsejlinger til havne.

Her ses containerskibet 'Dali' efter sammenstødet med broen i Baltimore. Foto: Roberto Schmidt/AFP/Ritzau Scanpix

Til mediet fortæller han, at den omkring 300 meter lange containerskib forlod havnemolen i den amerikanske storby Baltimore klokken 00.30 natten til tirsdag lokal tid.

Omkring en time senere – mens det nærmede sig broen Francis Scott Key Bridge – opstod første tegn på, at noget var helt galt.

For klokken 01.25 blev fragtskibet pludseligt ramt af »et komplet blackout«.

»De mistede motorkraften, al elektricitet, de var i bund og grund et dødt skib,« forklarer Clay Diamond.

To personer blev sent onsdag aften fundet døde i vandet. Fire personer savnes endnu. De formodes at være omkommet. Foto: Mike Segar/Reuters/Ritzau Scanpix

Til NBC News forklarer direktøren videre, at det hele umiddelbart kom ud af det blå, da lodsen ikke havde bemærket, at noget var mærkeligt eller unormalt, da han stævnede ud fra havnen.

Lodsen har derudover fået ros for, hvordan han håndterede situationen. For det er muligvis hans hurtige reaktion, der gjorde, at katastrofens omfang ikke blev endnu større.

For da det stod klart, at man ikke ville kunne nå at bremse skibet, før det nåede broen, sendte den erfarne lods – ifølge Clay Diamond – en nødmeddelelse, et 'mayday', over radioen for at få broen lukket.

»Indstil al trafik på Key Bridge,« kan man efterfølgende høre en uidentificeret person fra beredskabet sige over en nødradiotransmission, skrev NBC News onsdag:

»Der nærmer sig et skib, som lige har mistet styringen.«

Francis Scott Key Bridge styrtede sammen på få sekunder, efter skibet kolliderede med en af dens bropiller. Foto: Mike Segar/Reuters/Ritzau Scanpix

Guvernøren i delstaten Maryland, som Baltimore ligger i – Wes Moore – har ifølge BBC siden hyldet skibets besætning for at være »helte«, da deres hurtige reaktion ifølge ham var med til at »redde liv«, fordi myndighederne som følge af skibets mayday var i stand til at stoppe strømmen af køretøjer på broen i de to minutter, der gik mellem opkaldet og kollisionen.

Allerede få minutter efter det komplette blackout, ramte skibet ind i broen.

Klokken 1:29:33 opfangede skibets interne optagelser lyde, der stemmer overens med, at skibet ramte broen, skriver CNN.

Seks sekunder senere rapporterede lodsen via radio til kystvagten, at broen var nede.

Til NBC News fortæller Clay Diamond, at det var første gang, at lodsen – som har mere end ti års erfaring i jobbet – havde ansvaret for et såkaldt dødt skib, men det er ifølge direktøren en situation, man træner til.

Derudover forklarer han, at lodsen efter omstændighederne har det godt:

»Lodsen har det så godt, som man kan forvente. Det her er en frygtelig ting at gå igennem,« siger Clay Diamond.

Otte personer befandt sig på broen, da den kollapsede. De havde været i gang med at udføre betonarbejde på stedet.

To personer blev kort efter reddet i land – den ene blev indlagt i kritisk tilstand.

Sent onsdag aften fandt man to lig i Patapsco-floden, som broen styrtede ned i. De blev fundet af dykkere inde i en rød pickup.

Det er ikke lykkedes at lokalisere de fire øvrige, som formodes at være afgået ved døden.