Nordjyllands Politi efterlyste tirsdag 81-årige Grethe, der var gået fra sin bopæl om formiddagen og ikke var vendt retur.

Grethe, der er dement og går med rollator, skulle have forladt sit hjem i Frederikshavn, og politiet skrev tirsdag, at hun kunne finde på at tage bussen, og derfor kunne være i det meste af vendsyssel.

Noge tyder på, at den teori holder stik og mere til, for Nordjyllands Politi skriver i en opdatering på X, at Grethe er blevet set i Aalborg omkring klokken 19.00 tirsdag gående med rollator.

Omkring klokken 03.06 er det dog stadig ikke lykkedes politiet at lokalisere Grethe, og politiet beder derfor borgere, som har set hende om at ringe 114.

Hun beskrives som: kvinde, 81 år, 160-165 centimeter høj. Hun er almindelig af bygning, har gråt mellemlangt hår, og hun bruger briller.