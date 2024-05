Den afdøde fodboldstjerne Diego Maradona skaber igen overskrifter.

Denne gang er det hans efterladte, der er i chok over en kommende auktion, der skal foregå i Paris den kommende måned.

Her er Golden Ball-trofæet, som Maradona vandt ved VM i 1986, da han blev kåret som turneringens bedste spiller, til salg.

Problemet er bare, at den argentinske stjernes familie mener, at trofæet er blevet stjålet - og at auktionen slet ikke skal finde sted, siger Maradona-familiens advokat Gilles Moreu til AP.

Maradona med trofæet i 1986. Foto: Pascal George/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Maradona med trofæet i 1986. Foto: Pascal George/AFP/Ritzau Scanpix

Han vil på vegne af familien anmode retten om, at auktionshuset slet ikke har ret til at sælge trofæet på vegne af den anonyme sælger, mens auktionshuset oplyser, at trofæet dukkede op i 2016, efter man havde købt en privatsamling.

Maradona modtog trofæet tilbage i 1986, men på mystisk vis forsvandt det efterfølgende og har ikke været set siden af hverken Maradona eller hans familie.

Der har dog været mange rygter om dets skæbne. Nogle rygter gik på, at han havde tabt det i et pokerspil eller solgt det for at betale en gæld. Andre mener at vide, at trofæet blev opbevaret i en bankboks i Napoli, som blev røvet af lokale forbrydere, da han spillede for klubben.

Sidstnævnte historie er den, som Maradonas familie selv tror på.

Nu vil tiden vise, om de kan få fingrene i den afdøde verdensstjernes trofæ.