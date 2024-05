15-årige Gabriela er stadig savnet.

Selvom Københavns Politi tirsdag efterlyste hende bredt, er hun endnu ikke fundet.

»Der er desværre ikke noget nyt,« siger Henrik Stormer, vagtchef ved Københavns Politi, onsdag morgen.

Og trods opfordringer på sociale medier om at give lyd fra sig, har politiet intet hørt fra Gabriela, der har været væk siden lørdag nat.

Der er heller ikke kommet andre oplysninger om, hvor hun kan opholde sig.

»Til gengæld har vi ledt intenst efter hende i nattelivet,« siger Henrik Stormer fra Københavns Politi:

»Det har været til at overskue med de få mennesker, der har været på gaden.«

Den 15-årige Gabriela har siden lørdag nat, hvor hun forsvandt, været i kontakt med sine pårørende, der dog ikke siden har kunnet få fat på hende.

Kære Gabriela, hvis du ser det her, så ring til os på 1-1-4, der er folk, som er bekymrede for dig. Hvis nogen andre ved, hvor hun opholder sig, så ring også gerne 1-1-4 — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) May 14, 2024

Hun beskrives som: