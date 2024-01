Sindre Finnes har været i søgelyset før og nu er han det igen.

Først var den gal med aktiehandel, da han handlede massivt sin kone Erna Solbergs tid som Norges statsminister.

Så kom det frem, at han lavede væddemål om, at norsk økonomi ville falde sammen under coronakrisen – også mens hun var statsminister.

Og nu er den gal med hans uddannelse og dermed hans prestigefyldte ring, som han har gået rundt med i årevis.

Det skriver norske Dagens Næringsliv.

Siden 1990 er Erna Solbergs mand, Sindre Finnes, blevet omtalt som civiløkonom – der er en beskyttet titel i Norge – i opslagsværker, avisartikler og portrætinterviews.

Men den titel har han aldrig haft, erkendte han over for Dagens Næringsliv for nylig.

»Jeg er ked af at have brugt titlen ved visse lejligheder.«

»Jeg læste på NHH (Norges Handelshøjskole, red.) fra 1986 til 1989, men afleverede ikke specialet til civiløkonomuddannelsen. Ved visse lejligheder har jeg brugt titlen civiløkonom, som har bidt sig fast i mig. Det her har været en fejl fra min side, og det beklager jeg,« siger Finnes til avisen.

Med uddannelsen kan man gøre sig berettiget til at bære en prestigefyldt ring.

En ring som Sindre Finnes ifølge norske Børsen har gået rundt med i årevis.

'Kandidater med en kandidatgrad fra NHH kan bestille NHHs kandidatring,' står der på NHHs hjemmeside.

Kandidater med en kandidatgrad kan bestille NHHs kandidatring, står der på Norges Handelshøjskoles hjemmeside. Foto: NHH Vis mere Kandidater med en kandidatgrad kan bestille NHHs kandidatring, står der på Norges Handelshøjskoles hjemmeside. Foto: NHH

Børsen har været i kontakt med NHH, som bekræfter, at kriterierne for at få ringen altid har været de samme.

Mediet har spurgt Finnes, om han har båret den pågældende ring. Han siger:

»Min mor forkælede mig med ringen, da jeg læste på Norges Handelsskole i 1980erne. Det er rigtigt, at jeg har brugt den et par gange. Normalt går jeg kun med vielsesringen.«

Børsens har dog fundet flere billeder af Finnes – heraf ét, der går helt tilbage til 2004 – hvor han ser ud til at bære den samme ring på,

Blandt andet med sin ægtefælle Erna Solberg ved Stortingets afslutningsfest i 2013, ved markeringen for Utøya i 2014 – og på besøg hos Barack Obama i Washington DC i 2016, som du kan se øverst i artiklen.

Et besøg hvor den tidligere danske statsminister Lars Løkke Rasmussen også deltog.

Ifølge NHH's hjemmeside er det kun 'kandidater med en kandidatgrad fra NHH, der kan bestille NHH's kandidatring'.

Finnes studerede på handelsskolen fra 1986 til 1989, men gennemførte som bekendt aldrig uddannelsen.