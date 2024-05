Flere europæiske efterretningstjenester har advaret deres regeringer om, at Rusland planlægger sabotage mod Europa.

Det skriver Financial Times.

»Vi vurderer, at risikoen for statskontrollerede sabotagehandlinger er steget betydeligt,« siger Thomas Haldenwang, chef for den tyske indenlandske efterretningstjeneste, på en sikkerhedskonference i sidste uge.

Ifølge efterretningsfolk er Rusland allerede gået i gang med at forberede bombeangreb, ildspåsættelser og ødelæggelse af infrastruktur på Europæiske jord.

Videre lyder det, at russerne ikke bekymrer sig om eventuelle civile tab i forbindelse med disse aktioner.

Sådan lyder vurderinger fra tre europæiske lande, som Financial Times har fået fingre i.

Der er da også set eksempler på sabotage den seneste tid.

I sidste måned fortalte Tjekkiets transportminister, Martin Kupka, at flere tusinde russiske hackerangreb ramte landets jernbaner.

»Det er sket, efter at præsident Vladimir Putin gav ordre til en invasion af Ukraine i februar 2022. En hackerkampagne omfatter angreb på signalsystemer og på netværk i Tjekkiets statsbaner,« forklarede han.

I Estland fik indenrigsminister Lauri Läänemets og en journalist sidste år smadret deres biler. Her har den estiske efterretningstjeneste også kunne knytte de ti anholdte til Kreml.

»Den indlysende konklusion er, at der er sket en reel optrapning af den russiske aktivitet,« siger Keir Giles, seniorrådgiver ved tænketanken Chatham House, og fortsætter:

»Man kan ikke sige, om det skyldes, at russerne bruger flere ressourcer på det, om de er mere sløsede og bliver fanget, eller om den vestlige kontraspionage simpelthen er blevet bedre til at opdage og stoppe det.«

NATO har også udsendt en officiel erklæring, hvori de udtrykker 'dyb bekymring' over det, de kalder 'ondsindede aktiviteter' på NATO-allierede territorium.

Heri omtaler de det også som en intensiveret kampagne fra Ruslands side.