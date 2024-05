Det går meget godt for Holger Runes økonomi.

Den danske tennisstjerne har nemlig råd til en luksus, som kun er de færreste forundt, når han rejser jorden rundt for at jagte drømmen om at blive nummer ét i verden.

Flere gange i løbet af det seneste år har den 21-årige dansker nemlig booket et privatfly, når han skulle videre fra den ene store turnering til den anden.

Han er dog ikke blevet for fin til at rejse med almindelige rutefly, for det gør han stadig en del, men der er én bestemt grund til, at det nogle gange ender med en privat tur med teamet.

Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Guglielmo Mangiapane/Reuters/Ritzau Scanpix

»Hvis flymulighederne er dårlige, så er det lettere på den måde at spare lidt tid. Så kan vi komme hurtigt frem og få en bedre forberedelse til turneringer,« forklarer Holger Rune til B.T. og resten af den danske presse i Paris forud for French Open.

Et privatfly i ny og næ er dog heller ikke ligefrem det, der vælter budgettet for den unge dansker.

Alene i 2023 vandt han hele 33,8 millioner kroner i præmiepenge. Og den formue er som minimum blevet fordoblet i løbet af året på grund af de kæmpe sponsoraftaler med Nike, Rolex og Babolat, han har fået i hus.

B.T. har eksempelvis tidligere afsløret, at han årligt modtager et tocifret millionbeløb fra urgiganten.

På trods af de store beløb, der ruller ind på Holger Runes konto, har han dog ikke købt sit eget privatfly.

»Nej nej, så rig er jeg heller ikke,« griner han videre på pressemødet i den franske hovedstad.

Holger Rune tager tirsdag hul på French Open, når han møder britiske Daniel Evans i første runde.

Du kan følge kampen live på bt.dk.