Casper Christensen sagde det en gang så smukt i 'Klovn': 'Der er lort i vandet.'

Og lige nu hejser man også det røde flag i Køge, da man torsdag har konstateret fund af colibakterier to steder i kommunen.

Således oplyser Køge Kommune i et Facebook-opslag.

Helt konkret frarådes badning ved Havnebadet og Ølsemagle Revle Nord indtil søndag klokken ni.

'Kære alle, der er konstateret colibakterier to steder i vores ellers så skønne badevand.'

'Badning frarådes derfor indtil på søndag klokken 9 følgende steder: Havnebadet ved Marinaen. Her er opsat digital skiltning og Ølsemagle Revle Nord. Her skiltes ikke, så hjælp gerne med at dele, så vi når ud til så mange som muligt.'

Der tages prøver af badevandet igen på mandag, og svaret kommer først efter et par dage.

'Hvis du får lyst til en badetur på søndag, hvor varslet ophæves, så brug din sunde fornuft – lugter vandet og er det uklart, så lad altid være med at bade,' slutter de af med i opslaget.