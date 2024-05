Salling Group, der driver Netto, bekræfter nu, at discountkæden stopper som partner hos Copenhagen Pride.

Ifølge Henrik Vinther Olesen, der er kommunikationsdirektør i Salling Group, er årsagen, at de ikke længere er »betryggede« i, at der er ro omkring Copenhagen Pride.

»For Netto er retten til at være den, man er og elske dem, man vil, central. Derfor har vi i en årrække været partner med Priden, men efter grundige overvejelser har vi for i år valgt ikke at være det,« skriver kommunikationsdirektøren i en mail og tilføjer:

»Det har vi, fordi vi desværre ikke er betryggede i, at der vil være den fornødne ro omkring Priden og den fælles sag.«

Vi skal ellers ikke mere end tre uger tilbage, før Netto overfor Børsen afviste at droppe partnerskabet med Copenhagen Pride.

Dengang havde Dansk Industri, Novo Nordisk og Mærsk netop valgt at trække sig, og i den forbindelse oplyste Netto i et skriftligt svar til Børsen:

»Hvad der ligger til grund for DI's beslutning, er et anliggende mellem dem og Priden. For eget vedkommende har vi ingen planer om at ændre på vores partnerskab og ser nu fremad sammen med Priden,« skrev Christian Dahl, HR-chef i Netto, til mediet.

Henrik Vinther Olesen slår fast, at det skal vurderes, om partnerskabet skal tages op igen næste år.

»Vi vil i stedet fokusere på andre måder at støtte arbejdet for retten til at elske hvem man vil og være den man er. Vores beslutning handler om partnerskabet for i år og vi vil frem mod næste års Pride vurdere sagen igen,« skriver han.

