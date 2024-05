Discountkæden Netto har besluttet at trække sig som partner i Copenhagen Pride i år.

Det oplyser Netto fredag til deres ansatte i en besked, B.T. er kommet i besiddelse af.

'Vi har haft en god og konstruktiv dialog med Copenhagen pride igennem en længere periode, men i forhold til den aktuelle situation og den seneste tids uro og politisering, har vi besluttet ikke at deltage som partner i Copenhagen Pride,' står der i beskeden.

Her efter kommer årsagen til, at Netto dropper partnerskabet.

'I Netto er retten til at være den man er og elske dem, man vil, central og derfor vi kigge efter mulige alternativer til Copenhagen Pride,' står der i beskeden, der slutter med, at beslutningen kun drejer sig om i år.

'Vores beslutning handler om partnerskabet for i år, og vi vil frem mod næste års Copenhagen Pride vurdere sagen igen.'

Her kan du se beskeden, som Netto fredag sendte ud til deres medarbejdere.

Ud over, at B.T. er i besiddelse af beskeden, har to medarbejdere i Netto til baggrund bekræftet, at den er sendt ud tidligere fredag i det interne netværk.

Vi skal ellers ikke mere end tre uger tilbage, før Netto overfor Børsen afviste at droppe partnerskabet med Copenhagen Pride.

Dengang havde Dansk Industri, Novo Nordisk og Mærsk netop valgt at trække sig, og i den forbindelse oplyste Netto i et skriftligt svar til Børsen:

»Hvad der ligger til grund for DI's beslutning, er et anliggende mellem dem og Priden. For eget vedkommende har vi ingen planer om at ændre på vores partnerskab og ser nu fremad sammen med Priden,« skrev Christian Dahl, HR-chef i Netto, til mediet.

B.T. har talt med teamlederen hos Netto, der står som afsender af beskeden, men hun ønsker ikke at udtale sig og henviser i stedet til Salling Group, der driver Netto.

Salling Groups presseafdeling har dog ikke svaret på B.T.s henvendelse fredag aften.

