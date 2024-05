Randers tog syvendepladsen og får dermed billet til playoff-kampen om Europa.

På et sent selvmål af Raul Albentosa fik Randers skrabet en 1-0-sejr i land trods magiske redninger fra Vejles vikar-keeper.

Den nye Vejle-keeper Igor Vekič greb chancen og slukkede den ene brand efter den anden. Alt blev afvist, som var han en emsig dørmand på disko - indtil han blev forrrådt af et uheldigt Albentosa-selvmål.

Randers havde massevis af muligheder, men selvom de udfordrede den lange substitut, så havde han et svar hver evig eneste gang, bortset fra en.

Vejle kan trygt stole på den 26-årige slovener i næste sæson, hvis han fortsætter samme takter.

Randers FC's Muamer Brajanac brændte en stor chance. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Randers FC's Muamer Brajanac brændte en stor chance. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Den skal simpelthen sidde der!

På et sølvfad serverede Fuseini en hofret for enhver angriber, men Muamer Brajanac stak bare til den, som kunne han ikke li' serveringen lige foran det lille felt.

Hans sløje afslutning blev reddet af Vekic, og kort inde i anden halvleg blev han pillet ud.

13 kampe og nul mål i Superligaen er facit efter denne sæson...

Hverken Randers, Viborg eller Vejle har noget at gøre i Europa, men indtil i dag havde de alle mulighed for at gå i playoff-kamp mod tredjepladsen i Superligaen.

Det blev Randers, der tog den sære syvendeplads.

Det bør være en walkover for enten FCK eller FCN at gøre kål på Bertelsens tropper, men som denne sæson er gået - med alt det crazy vi har oplevet - så kan det bedst passe, at vi får en sidste overraskelse.

Det ville dog være PIV-ufortjent med det spil, der er vist over hele denne sæson.

Trekantsområdets sikreste hænder sidder på en mand født på Bermuda, men Nathan Trott var som forsvundet i Bermuda-trekanten, for i stedet fik Igor Vekič sin FØRSTE start i denne Superliga-sæson.

Trott er lejet i West Ham og er næppe i klubben i næste sæson, men en sejr havde sendt dem i Europa playoff, og han har været genial for vejlenserne i denne sæson.

Det så MEGET mystisk ud, og nu kan spekulationerne om Trotts fremtid for alvor tage fart. Er han måske ikke helt færdig i Danmark?

Sæsonen er ikke forbi for Randers FC.

De skal i kamp om en plads i Conference League, og de skal enten møde FC København eller FC Nordsjælland, alt efter hvem der tager tredjepladsen i mesterskabspillet søndag.

Aflys ferien indtil fredag den 31. maj - derefter kan vi ikke klemme mere Superliga ud af denne sæson.