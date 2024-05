Det føltes lidt som en forudsigelig genudsendelse.

Niveauet var som altid tårnhøjt, og folk fik, hvad de kom efter, men Nik & Jay kørte lidt for meget på rutinen, da de fredag aften skød deres festivalsommer i gang på Jelling Musikfestival.

Jeg blev blæst bagover, da Nik & Jay sidste år endnu en gang markerede sig som kongerne af dansk pop med fire udsolgte megashows i Royal Arena.

Der skabte rammerne en popmusikalsk begivenhed af dimensioner, men nu er det sørme blevet hverdag igen.

Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Nik & Jay er tilbage på en ny festivalturné, og hvor ville jeg ønske, at de bare en gang imellem turde tage nogle chancer.

Ja, det er effektivt.

Ja, det er fællessang fra start til slut og god stemning, men også alt for stramt koreograferet.

Så du dem sidste sommer, har du (næsten) set det hele før.

Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Lige fra dansetrin, sceneudsmykning til ordudvekslingerne Nik & Jay imellem – og selvom det måske er hårdt at dømme dem for at være for perfekte – så sidder de også så sikkert i deres sadel, at de har mere end råd til at prøve nogle skæverter af.

Jeg gættede på forhånd, at de ville starte med 'Nik & Jay' og 'Hot' og slutte af med 'En dag tilbage' og 'Magisk' – og det er præcis, hvad der skete.

Stemningen var som altid fremragende, og du får jo ikke et mere gennemført festivalshow i Danmark.

Flertallet vil aldrig gå skuffet fra en Nik & Jay-koncert – og har du fået bare et par genstande indenbords, er det den perfekte afslutningsfest.

Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

Men de må bare heller ikke gå hen og blive en musikalsk form for 'Disneys Juleshow', hvor du selvfølgelig hygger dig undervejs, men på ingen måder bliver udfordret.

Der var et par enkelte sjældne indslag, som den gamle sjæler 'Elsker hende mere' og den nyere nostalgi-hymner 'Bentley – som hver især gav en snert af friskhed, og grundlæggende er det jo også bare svært ikke både at danse og skråle med på hitparaden.

Men ja, ikke meget nyt fra popfronten.

De kom, de så, de sejrede, og var det din første Nik & Jay-koncert, vil du uden tvivl have tabt kæben over så velsmurt en popmaskine, men jeg håber for alle parter, at de tør ryste posen og genopfinde sig selv bare en lille smule.