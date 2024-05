»Wow.«

Sådan lyder reaktionen fra en førende ekspert, da B.T. fortæller ham om et nyt tilbud på en pakke smørbar.

Et tilbud, der endda er permanent.

Hos Fleggaard har man som led i en større prisnedsættelse på 4.000 varer således sat prisen på en 200 gram Bakkedal smørbar ned til fem kroner.

Og dermed lægger man sig betydeligt under det generelle prisniveau og det, som vi senest så omkring påske, hvor de danske supermarkedskæder lå i priskrig.

Her vandt Lidl, da man i nogle få dage solgte Lurpak til seks kroner, inden niveauet i den efterfølgende uge lå omkring 8-10 kroner på tværs af en stribe kæder.

Lige nu er det kun Let-køb, der ifølge etilbudsavis.dk har Bakkedal på tilbud, og her er prisen 15 kroner pr bakke frem til 2. juni.

»Det er klart, at for en lang række børnefamilier, er det sådan noget, der virkelig rykker noget,« siger detailhandelekspert Bruno Christensen til B.T. om Fleggaards nye pris på Bakkedal.

»Sådan et produkt er medvirkende til, at mange vil overveje at køre ned over grænsen og handle,« tilføjer han.

Ifølge Fleggaard er priserne på stort set hele kædens sortiment sat ned med gennemsnitligt 20 procent.

Og det kalder Bruno Christensen for »voldsomt og massivt«.

»Det er ikke 120 varer men 4.000, så der vil være noget for alle og enhver. Konsekvensen vil blive, at det flytter masser af kunder over grænsen i den kommende tid. Det er ikke hver dag, man ser så drastiske prisnedsættelser.«

»I Danmark har vi både set, at priserne er blevet sat ned, men også, at de er sat op igen. Så forbrugerne er blevet lidt forvirrede omkring det. Så hvis man ser, at Fleggaard sætter stort set hele deres sortiment ned med 20 procent, så vil det virkelig rykke noget.«

»Hvis Fleggaard gør, som jeg forventer, og lancerer en stor reklamekampagne, så vil der blive en stor vandring over grænsen,« vurderer Bruno Christensen desuden.

Fleggaard fastholder, at man ikke lancerer nye priser ud af desperation eller en dårlig økonomisk situation.

»Danske supermarkeder er gode til de her spottilbud på en kasse sodavand til en ufattelig billig pris, så kunderne får et indtryk af, at det altid er billigt. Det er i den kontekst, vi sætter prisen ned,« understreger Lars Mose Iversen, som er CEO i Fleggaard Detail, til B.T.

Og at danskerne er tvivlende omkring, hvor mange penge der kan være at spare, kan Bruno Christensen godt forstå.

»Der er ingen tvivl om, at Fleggaard har ret i, at der i de seneste år har været en betydelig skepsis omkring, om det kan betale sig, fordi brændstofpriserne er steget,« siger han.

Bruno Christensen forventer, at prisnedsættelserne vil få betydning i Danmark.

»Udover den effekt, som det vil få på kunderne, vil det også betyde, at nogle af de danske kæder vil begynde at reagere som modsvar. Det er klart, at Fleggaard ikke kun sender et signal til forbrugerne. De sender det også til den danske dagligvarehandel,« siger han.

Fleggaard oplyser over for B.T., at der en begrænsning på fem pakker pr kunde ved køb af Bakkedal smørbar.

