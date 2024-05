Den amerikanske rapper Nicki Minaj oplyser, at hun er blevet tilbageholdt i Amsterdams lufthavn, Schiphol, lørdag, fordi hun har været i besiddelse af milde narkotiske stoffer.

Den 41-årige musiker blev tilbageholdt kun få timer før, at hun skulle optræde i Manchester i England, skriver Reuters.

Sangeren har lagt en video ud på det sociale medie X, hvor hun tilsyneladende bliver orienteret af en ansat i Schiphol om, at politiet ønsker at gennemsøge hendes bagage.

Hollandsk politi bekræftede tidligere lørdag, at det har tilbageholdt en 41-årig amerikansk kvinde for at være i besiddelse af "soft drugs".

Politiet bekræfter ikke hendes navn.

Men ifølge Reuters oplyser politiet, at det er ulovligt at tage de pågældende stoffer med ud af Holland.

Kort efter klokken 22 lørdag aften dansk tid skriver det britiske medie Sky News, at rapperen er blevet løsladt.

Hollandsk politi oplyser til mediet, at Nicki Minaj skal betale en bøde for at eksportere milde narkotiske stoffer ulovligt til udlandet.

Hvad bøden består i, fremgår ikke.

Nicki Minaj skriver selv på X, at politiet mener at have fundet hash.

Hun skriver også, at hendes bagage er blevet taget, uden at hun har givet samtykke til det, og at nogen forsøger at holde hende fra koncerten i Manchester.

Ifølge nyhedsbureauet dpa betød hændelsen i lufthavnen, at koncerten lørdag aften blev udskudt.

- Til trods for, at Nicki har forsøgt alle muligheder for at få aftenens koncert til at ske, har dagens begivenheder gjort det umuligt, udtaler billetselskabet Live Nation ifølge dpa.

Nicki Minaj optræder i Royal Arena i København 11. juni.

Den 41-årige rapper er blandt andet kendt for sange som "Super Bass" og "Anaconda".

