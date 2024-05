FA Cup-trofæet bliver rødt!

Manchester United snørrede favoritterne fra Manchester City som en dansetyv på Strøget og vandt finalen på Wembley med 2-1 på mål af Garnacho og Mainoo. Reduceringen fra Doku var det tætteste, City kom på at ødelægge festen.

Danskerne var en form for gratister i denne finale, for med en føring på 2-0 og kun 17 minutter tilbage af opgøret kunne Rasmus Højlund gøre sin entré i storkampen.

Med blot en enkelt scoring i FA Cup-turneringen kan Rasmus Højlund ikke siges at have den største andel i triumfen, men det er stadig et fantastisk eventyr, at den 21-årige danske landsholdsstjerne står i en af verdens største opgør og kæmper med Guardiolas verdensstjerner.

Han kastede sig frygtløst ind i opgøret og skabte problemer for City-mandskabet, der desperat jagtede en udligning. Ja, selv en saksesparks-clearing fandt han frem.

Højlund slutter sæsonen som topscorer for et - ja, ofte underpræsterende - Manchester United-hold, men come on... Det er jo for vildt!

Nu har han sågar en titel, og den skal fejres med samme karakteristiska, som Højlund har vist i denne sæson: Voldsomt og med vanvittigt godt humør. Vi kan ikke få nok af den knægt!

Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Ben Stansall/AFP/Ritzau Scanpix

Der er blevet spekuleret i, at Erik ten Hag skulle være færdig som manden i spidsen Manchester United, men han er på magisk vis dukket op med en stor pose penge i den bank, hvor han havde et gedigent overtræk.

Der kom altså nogle point på popularitetskontoen, men Premier League-skuffelsen sidder altså stadig i dem, så spørgsmålet er, om det er nok.

Manchester City må stå tilbage med en særdeles flad fornemmelse, for de havde sat næsen op efter mere end at blive engelske mestre, men endte med skuffelse i Champions League og begge de engelske pokalturneringer.

Royal overrraskelse på Wembley.

Prince William står formelt i spidsen for det engelske fodboldforbund og er ofte gæst til de største engelske kampe, men denne gang havde han sønnike prins George ved sin side, hvilket har henrykket de royale fans på de britiske øer.

Den 10-årige tronarving er ligesom sin far fan af Aston Villa og var senest på stadion i april for at se netop dem spille. Godt at fodbolden bliver givet videre til næste generation.

Arvefølgen sad klar på Wembley. Foto: Justin Tallis/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Arvefølgen sad klar på Wembley. Foto: Justin Tallis/AFP/Ritzau Scanpix

Sæsonen er forbi, og i næste sæson får Rasmus Højlund mulighed for at følge op på sin flotte debutsæson, hvor han også viste potentialet i Champions League.

Christian Eriksens rolle derimod ser ud til at blive mindre og mindre, og det skal blive spændende at se, om han kan leve med de drypvise indhop, som han har fået på det seneste, eller om han finder nye græsgange.