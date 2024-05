Det begyndte som nogle små knopper på den ene arm. Og Sally Hvidberg havde også bemærket, hvordan hendes vejrtrækning var blevet mere hvæsende.

Hun beskriver de fire år, der siden er gået sådan her:

»Det har virkelig været så rædselsfuldt.«

For hun lider af den sjældne sygdom sarkoidose, der kan trigges af noget, som hundredtusindvis af danskere har: Tatoveringer. Dem, der består af overvejende sort blæk.

Professoren og hudlægen Jørgen Serup har fortalt til Berlingske, at sarkoidose nu er den mest udbredte lidelse hos de patienter, han ser på Tatoveringsklinikken ved Bispebjerg Hospital.

»Det er folks frie valg at få tatoveret deres hud. Men de skal vide, at hvis det sker med en sort farve, er der en risiko for, at det kan føre til en sygdom med ganske alvorlige komplikationer,« siger han og tilføjer, at det »kan virkelig invalidere folk«.

Symptomerne viser sig altså som små knuder eller knopper – granulomer – i selve de sorte tatoveringer. Og så kan det videre sprede sig til øjnene eller som i Sally Hvidbergs tilfælde til lungerne.

Efterfølgende opdagede hun også knuderne i en tatovering på det ene lår. Det kan du se her:

Her knuderne i en tatovering på Sally Hvidbergs lår. Foto: Privatfoto

Herefter fulgte behandling med binyrebarkhormonet Prednisolon i ti måneder, inden sarkoidosen blev slået ned. Kontrol hver tredje måned i den efterfølgende tid.

Et tilbagefald i 2022 udløste en ny behandling. Denne gang i fire måneder.

I dag er Sally Hvidberg uden symptomer, og forløbet ved lungemedicinsk afdeling blev afsluttet i efteråret 2023, fordi kontrollerne i et år havde været tilfredsstillende.

»Men det er jo en kronisk sygdom, som jeg har resten af mit liv. Det kan altså komme igen, og det betyder, at jeg overanalyserer alt muligt,« siger hun:

Sally Hvidberg også fået lavet en hudbiopsi, hvilket hun beskriver som meget ubehageligt.

»Hvis jeg får en forkølelse eller begynder at hoste, tænker jeg straks: 'Er det sarkoidosen, der er blusset op?', men jeg håber virkelig at det aldrig, aldrig blusser op igen, for det har været så forfærdeligt.«

Det har dog ikke været selve knopperne på huden, der har generet. Og godt nok har hun været stakåndet og har været meget træt på grund af angrebet på lungerne, men det værste har været behandlingen.

Medicinen. Prednisolon.

»Fordi det er et binyrebarkhormon-præparat er der alle mulig bivirkninger: Man udsætter jo reelt sin krop for giftig medicin, men det skulle være det mest effektive,« siger Sally Hvidberg:

»Jeg blev deprimeret, min sult gik helt amok, og jeg tog på i vægt. Det har påvirket mig enormt meget psykisk, når jeg har været i medicinsk behandling, og jeg har været meget ked af det. Mine tre børn har da også kunnet mærke, at 'der har været noget med mor'.«

Samtidig er der uvisheden.

Uvished i forhold en sjælden sygdom, der endnu ikke er meget viden omkring. Og slet ikke i forhold til koblingen til tatoveringerne, det sorte blæk.

Og uvisheden i forhold til at få et tilbagefald, som Sally Hvidberg altså allerede har haft et enkelt af.

Sally Hvidberg har også haft andre hævelser under huden. Foto: Privatfoto

»Det plejer oftest at ske inden for de første fem år, efter at man har fået det konstateret, og her befinder jeg mig stadig, så der er sådan en usynlig grænse for mig, som jeg i første omgang rigtigt gerne vil over,« siger hun.

Én ting ved hun dog med sikkerhed.

Indtil Sally Hvidberg selv blev ramt sarkoidose, havde hun aldrig hørt om sygdommen, og i dag fortryder hun hver eneste stykke blæk, hun har fået på sin krop.

»100 procent. Hvis jeg havde vidst, hvad jeg ved i dag – og hvad jeg har været igennem – ville jeg aldrig været blevet tatoveret,« siger hun og tilføjer, at hun gerne vil være med til at udbrede kendskabet til sarkoidose:

»Hvis jeg kender nogle, der siger 'jeg kunne godt tænke mig at få det her lavet', så siger jeg: 'Lad være med det. Der kan ske ting, du kan få den her en sygdom'.«

Cirka 400-500 danskere rammes årligt af sarkoidose, og i den forbindelse er de sorte tatoveringer en stor faktor.