I tiden efter EM-sommeren 2021 føltes det, som om Kasper Hjulmand kunne spadsere over Furesø uden at få våde sko.

Men set fra bredden træder landstræneren lige nu vande i et farvand af hård kritik fra eksperter, medier og tastaturkrigere, hvor en frygtelig VM-slutrunde og en bøvlet EM-kvalifikation tynger landstræneren mod bunden som tunge lodder om anklerne.

I et stort interview med B.T. forholder Kasper Hjulmand sig nu til det store skift i fortællingen om ham som landstræner og den krasse kritik, der har været rettet mod hans person.

Han fortæller også åbent om et større vægttab i 2023, der har hjulpet hans fysiske og mentale sundhed, en forkert forestilling om hans karakter – og om hvordan modvinden påvirker familien Hjulmand.

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

B.T. møder Kasper Hjulmand en grå eftermiddag i april i en nuance mere gråt mødelokale hos DBU.

Landstræneren er blevet tæsket igennem interviews siden klokken otte – og udsigten til fyraften er lang endnu, for køen af ventende journalister vokser stadig i lobbyen.

Men Hjulmand elsker en fodbolddiskussion – og et skævt smil fra den 52-årige fodboldtræner indikerer da også, at han har sine argumenter klar til at forsvare og forklare sig om kritikken, der kun har vokset sig større siden ørkenfadæsen i Qatar.

»Jeg har selvfølgelig mærket det, og jeg er jo heller ikke lavet af sten, så selvfølgelig bliver jeg påvirket af det.«

»Jeg kan godt mærke, at dem, der har en stor megafon, råber højt – og det er blevet moderne at råbe højt. Men generelt er det sådan, at jeg ikke flyver højt op og falder heller ikke langt ned. Måske ikke som I (pressen, red.) skal gøre for at få det til at være interessant.«

»Det, der er lunkent i midten, er ikke interessant. Det er også svært at håndtere som journalist,« lyder det - måske en anelse stikkende - fra landstræneren, der understreger, at han mærker stor opbakning ude i landet og fremhæver de 50.000 danskere, som til sommer rejser til Tyskland for at følge det danske landshold i det, som Hjulmand kalder 'en vanvittig folkevandring'.

Folkevandring eller ej – så skvulper bølgerne af kritik højere og mere voldsomt end nogensinde før i Hjulmands periode som landstræner.

Og for en træner, der kunne blive decideret syg af et nederlag som klubtræner, så har de lange perioder uden mulighed for at rette op på resultaterne i 2023 også tæret på landstræneren.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Dét i en sådan grad, at han i løbet af foråret 2023 så på sig selv og sagde stop.

For efter en operation i akillessenen var hans fysiske formåen dalet, mens vægten gik i vejret. Og de kilo gik ud over landstrænerens mentale overskud, fortæller han nu ærligt.

»Jeg har ikke haft ordentligt fat i min krop, så i en periode i foråret blev jeg nødt til at få de grundlæggende ting i livet på plads: Træning, søvn og kost. Det basale skulle på plads, og det er noget, jeg personligt har arbejdet med i den periode,« siger Hjulmand og fortæller, hvordan han fysisk blev udfordret af sin operation i slutningen af 2021:

»Jeg kunne ikke bevæge mig efter skaden, så jeg fik en maskine hjem, hvor jeg kunne sidde og cykle med armene. Det var forfærdeligt.«

»Mine dårlige knæ gør også, at jeg ikke har kunnet løbe i mange år, så jeg tog lidt for mange kilo på undervejs. Men på et tidspunkt sagde jeg til mig selv: Nu stopper du.«

»Og så trænede jeg hårdere end nogensinde før. Jeg tabte mig en masse, er sundere nu, og det hjælper mig til at have det godt og giver mig meget mere energi,« fortæller Hjulmand, der før har fortalt om, hvordan perioden efter VM i Qatar var hård ved psyken.

En psyke, som Hjulmand i løbet af de seneste år har set nye sider af.

For opmærksomheden, der følger med i jobbet som landstræner – vel et af de mest omtalte job på det danske arbejdsmarked – er ikke noget, der passer Kasper Hjulmand så godt.

»Jeg har selvfølgelig også fundet ud af nogle ting om mig selv i den her periode. Noget af det, der er sket i det her job, er, at der er kommet stor opmærksomhed. Særligt efter EM. Det har jeg aldrig sådan rigtig været vant til, og opmærksomheden kan godt være lidt hård ved mig. Jeg er mere introvert, end folk tror.«

Derfor er han begyndt at tage mere tid til sig selv.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

»Jeg har brug for at være alene. Jeg har brug for at være alene i naturen. Brug for at være mig selv, og jeg er nok blevet endnu mere privat, end jeg har været før. Så på den måde har jeg lært, hvordan jeg tanker energi – gennem naturen, ved at dyrke sport og nærvær med familien.«

En familie, der i løbet af vinteren er gået gennem en skilsmisse, fordi Kasper Hjulmand og hans hustru er gået fra hinanden efter mere end 30 år sammen.

Den del har Kasper Hjulmand ikke lyst til at uddybe, men han erkender, at familien også har mærket, at en del af fortællingen om hele Danmarks landstræner nu skrives med andre bogstaver.

»Jeg gider ikke sidde her og hyle over det – andet end at jeg siger: Jeg kan klare rigtig mange ting, men det går også ud over min familie. På godt og på ondt. Sådan er det bare,« siger Hjulmand, før han med syvtommersøm slår fast, at danskerne ikke skal have ondt af ham.

»Jeg er simpelthen så priviligeret – ligesom du er – og ligesom mange andre er i det her land. Vi har et valg, og jeg føler mig dybt privilegeret over at være her. Det er topfedt, og jeg elsker jobbet.«

»At jeg så lærer nye ting om mig selv undervejs, det er bare fint. Lige nu lærer jeg at manøvrere i et farvand, jeg ikke har været i før.«

I det farvand er den tidligere landsholdsspiller Thomas Gravesen en af de kritikere, der føjer mest vægt til blylodderne om Hjulmands ankler.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Med opsigtsvækkende udmeldinger om Hjulmands landsholdsudtagelser, prioriteringer og hans landsholds spil på banen har den skaldede hardhitter givet landstræneren noget at forholde sig til.

Gravesen lod det blandt andet forstå, at Kasper Hjulmands fravalg af Superliga-stjernen Nicolai Vallys var 'den største skandale i nyere landsholdshistorie'.

Og da snakken i det dunkle DBU-lokale falder på den krasse 'Graver'-kritik, ændrer energien sig.

Landstræneren retter sig op og banker flere gange i bordet for at understrege, at det, han her siger, dét er vigtigt.

»Vores svar på den kritik må som hold være at spille godt og vinde nogle kampe. Og mit eget svar må være, at jeg ALTID gør det, jeg mener er det bedste for holdet. Jeg udtager altid dem, jeg synes, der er bedst for holdet, og jeg har ingen andre kriterier end det,« lyder forsvaret fra Hjulmand med en hentydning, der ikke er til at misforstå.

Landstræneren udtager ingen på baggrund af navn, relation, eller fordi han er bange for den store stygge Kasper Schmeichel.

»Jeg står fast på, at jeg har væsentligt flere informationer, end hvad I nogensinde får omkring spillerne.«

»Alt fra data og fysik til at spillerne selvfølgelig ikke er maskiner. De er også mennesker ligesom du og jeg, og de har helt almindelige forhold og ting at rode med. De informationer har jeg.«

Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

»Jeg ser alt, jeg er derude og ud fra det sammensætter jeg, hvad jeg synes, der er det bedste,« slår Hjulmand fast om kritikken fra både B.T., medier og eksperter.

Men selvom landstræneren utallige gange har fortalt, at kritik og nederlag også giver ham energi til at rejse sig og modbevise tvivlerne, så tog han efter EM-kvalifikationen direkte i DRs trygge rammer hos 'Aftenshowet', hvor han på et spørgsmål om internethad mod spillere skød tilbage.

Og det med et budskab om, at vi medier kigger for meget mod sociale medier og det, som Hjulmand kalder opkast i tastaturet.

Han valgte også på eget initiativ at ringe direkte til Thomas Gravesen efter den tidligere landsholdsprofils tirade ved landsholdssamlingen i marts.

Hvorfor ringede du til Gravesen og hvorfor gik du i rette med kritikken, når du kalder den fair og siger, at den giver dig energi?

»Det er helt fair med kritikken, og det er det, der gør, at fodbolden lever. Det gør landsholdet interessant, at der er meninger. Det er fantastisk, at folk diskuterer fodbold. Det er verdens største sociale fænomen.«

Foto: Russell Cheyne/Reuters/Ritzau Scanpix

»Det er derfor, at 50.000 danskere tager afsted til sommer, og det er derfor, at I kan få timevis til at lave podcast og skrive artikler om, hvorfor den ene eller den anden ikke spiller. Vil jeg ikke være med til det, så må jeg lade være. Så jeg synes altså, det er helt fair. Det gør, at fodbolden lever.«

»Generelt er min aversion bare mod sociale medier, som fylder for meget. Der er en del af virkeligheden der – og dem som råber højest, må rigtig, rigtig gerne komme ud at tale med os og se, hvad vi laver.«

»Men alle dem, der er virkelig, virkelig positive ... det er sjældent, at de skriver noget på de sociale medier,« siger Hjulmand uden helt at forklare, hvorfor han havde behov for at gå i rette med kritikerne.

Hvis mening betyder så noget for dig?

»Dem, jeg arbejder sammen med. Spillere og staben, og så har jeg gode venner fra tidligere og en mentor og god ven i Hans Lauge, der var lærer på min højskole. Han er et fast holdepunkt i mit liv, som ikke kun handler om fodbold, men også om mange andre ting.«

»Alt andet lytter jeg ikke til,« siger Hjulmand, før han fyrer sin sidste pointe af – understreget af flere slag til det forsvarsløse bord.

»Jeg skal lukke det ude. Jeg kan huske, at jeg talte med Morten Olsen, da jeg var en helt ung træner. Han sagde, at jeg skulle holde fast i, hvem jeg er – og hvad jeg tror på: 'Kæmp for de idealer og værdier, du har.'«

»Skal man dø, skal man dø med støvlerne på – akkurat som i en fodboldkamp. Det er det, jeg gør. Jeg gør, hvad JEG synes er rigtigt. Jeg træffer de hårde beslutninger, der skal til, for at jeg beholder mig selv. INTET andet.«

