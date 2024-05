Kasper og Vibeke Hjulmand er gået hver til sit.

Faktisk skete det allerede i vinter, og dermed er landstræneren og hustruen blevet skilt efter mere end 30 år sammen.

Det bekræfter Kasper Hjulmand i en sms til Bold.

»Med den største respekt og kærlighed besluttede vi helt uden dramatik at flytte fra hinanden i vinter,« skriver han.

Parret skriver ligeledes i en fælles sms, at de ikke har yderligere kommentarer, og at de håber, at alle vil respektere deres privatliv.

Den danske landstræner og Vibeke Hjulmand har sammen tre børn.

Tilbage i december satte Kasper og Vibeke Hjulmand deres villa i Allerød til salg. De købte ejendommen i 2016 for 5.959.000 kroner, og siden er der blevet kælet om det 431 kvadratmeter store palæ, for villaen blev sat til salg for hele 14.345.000 kroner.

Inden længe drager Kasper Hjulmand og resten af det danske landshold mod Tyskland, hvor EM-slutrunden afholdes.

5. og 8. juni spiller landsholdet testkampe mod henholdsvis Sverige og Norge, hvor de får rig mulighed for at teste EM-formen.

