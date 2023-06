Kasper Hjulmand har nærmest prøvet det hele i sin tid som landstræner.

Fra massiv eufori og jubel under EM til en gigantisk nedtur under VM i Qatar.

Sidstnævnte endte dog med at ramme ham så hårdt, at han i flere måneder blev sendt ud i et mørkt hul med depressive tanker.

Så meget, at han hverken havde lyst til at se og snakke med mennesker. Det fortæller han onsdag i landsholdslejren i Helsingør, da B.T. spørger ham ind til det.

»Jeg var hårdt ramt. Det gjorde ondt. Og det er bare pissesvært, når der ikke er kampe på den anden side. Eller når jeg hører, at spillerne ikke ville det nok under VM. Det er jo misforstået. Det er sindssygt komplekst. Både internt og eksternt, og det var hele 2022,« lyder det fra landstræneren.

Hele VM-nedturen sidder derfor stadig dybt i Kasper Hjulmand.

Men han har lært at leve med det. Også selv om det krævede flere måneder med søvnløse nætter:

»Der var en helvedes masse tanker, der skulle bearbejdes. Og det er bare ikke nemt. Det synes jeg ikke.«

»Jeg synes ikke, det var en depression, men jeg når man vågner om natten, og tankerne hele tiden kører rundt, så.... Jeg var ikke depressiv, men der var smerte i kroppen,« forklarer han videre.

Derfor måtte han da også flere gange tage op til sit sommerhus for at være alene.

Han kunne ikke holde ud at snakke med mennesker – udover sin familie.

En familie, der også var påvirket af at se ham på den måde.

»Jeg tog i mit sommerhus. Mine kone sendte mig derop, når jeg blev fjern i øjnene. Jeg havde ikke lyst til vennemiddage, og jeg sad bare og kiggede ud i luften hele julen. Der gik noget tid, før jeg syntes, det var fedt at være i sociale lag,« afslutter Kasper Hjulmand.

Danmark møder fredag aften Nordirland på hjemmebane i Parken.

Mandag skal Hjulmands tropper så en tur til Slovenien i EM-kvalifikationen.