Alt er gået galt i OB i indeværende sæson, og lørdag fik det så den dyreste konsekvens af dem alle – nedrykning til 1. division.

Der er blevet peget fingre ad flere forskellige ansvarlige for klubbens kollaps i denne sæson, men én person er der blevet peget på mere end på andre: Fodbolddirektør Björn Wesström.

I kølvandet på nedrykningen mødte den svenske OB-boss så pressen, som alle ventede på svar på, hvem der bør tage ansvaret for katastrofesæsonen.

»Det er mig, der har det højeste ansvar her, det er mig, der har ansvaret for den sportslige del, så jeg kan ikke pege på nogen andre,« lød det umiddelbare svar på spørgsmålet fra Wesström.

Herefter blev han spurgt, hvordan han har det med, at en nedrykning er fundet sted på hans vagt.

»Det er en katastrofe. Noget pis! Så det har jeg det rigtig dårligt med,« siger han efter sidste spillerunde, der endte med et 2-1-nederlag i Viborg.

Gennem hele sæsonen har stemningen været utrolig fjendsk fra OB-sympatisører, som mener, at svenskeren bør træde af som fodbolddirektør i klubben.

Det kom især til udtryk, da de medrejsende fans overfusede ham, da han gik ned til udebaneafsnittet efter kampen for at takke for opbakningen, og senere stillede en journalist også det påtrængende spørgsmål: For forventer han at være i Odense efter sommer?

»Det synes jeg i grunden ikke er op til mig, men hvis det var, så står jeg her, indtil der er nogle, der siger, jeg ikke skal mere.«

Men hvad siger du til, at fansene reagerer, som de gør, da du kommer ned til dem?

»Jeg forstår det. Det er deres passion, og de lægger deres liv til klubben, så det har jeg fuld forståelse for,« siger svenskeren til fansenes voldsomme reaktion.

Wesström understreger desuden, at han ikke endnu har snakket fremtid med klubejer og bestyrelsesformand, Niels Thorborg, men at der skal gang i en stor evalueringsproces nu, og så vil fremtidsplanerne blive vurderet derefter.

B.T. ville gerne have snakket med Thorborg, men han ønskede ikke at stille op til interviews efter OB-kollapset.

