En kompliceret graviditet aflyste sidste års sommerturné. Nu er Jada tilbage!

Den sympatiske sangerinde med den store stemme gjorde lørdag eftermiddag comeback på Jelling Musikfestival, men desværre virkede det hele som et skridt tilbage i forhold til det store gennembrud for to år siden.

31-årige Emilie 'Jada' Molsted leverede i 2022 en kraftpræstation af dimensioner, da hun forvandlede sit balladeunivers til en sand Blockbuster-oplevelse og lod sig krone som Danmarks nye popdronning med en fremragende nattekoncert på Orange scene i Roskilde.

I år skal der følges op på succesen – og her kom Jada skuffende fra land i Jelling med et mere simpelt og knap så varieret show.

Hun startede stærkt med apropos-nummeret 'I'm Back', og skulle man have fået den (underlige) tanke, at stemmen stadig var på barsel, blev det hurtigt gjort til skamme.

Jada har stadig den største vokal i andedammen!

Stemmebåndet er Jadas største attraktion, og hele koncerten lød den klart og smukt ud over festivalpladsen, hvor der grundlæggende blev skabt en hyggelig atmosfære – ikke mindst på grund af Jadas umiddelbare og jordnære facon.

Men showet manglede variation.

Hun har mange tilbagelænede ballader, og er man ikke hardcore fan, kommer mange af numrene til at flyde sammen.

I 2022 havde hun piftet udtrykket op med dansere og forskelligt sceneudstyr, men på Jelling kom hun ud med en hel anden simpel opsætning bestående af band og et par korsangerinder.

Det er ikke fordi, der skal gå cirkus i den, men når den ene flotte, men knap så fængende ballade, afløser den næste – vi taler numre som 'Saturn Return' og 'Keep Cool' osv. – så ryger tempoet hurtigt.

Jada har ikke fået nye hits på bankkontoen siden sidst, og det hæmmer helt sikkert også.

Der kom kortvarigt gang i koncerten med den mere rockede 'On Me', hvor Jada endelig fik vist noget sand 'girl power', men det skete alt for momentvis.

De sikre kort 'Lonely', 'Dangerous' og 'Nudes' kom alt for sent ind i koncerten

'Nudes' er stadig en både populær og overlegen perle i festivallandskabet, men hun skal passe på med, at det ikke bliver det eneste man kommer for.

Jada skal spille en lang række steder denne sommer – ikke mindst som en del af Grøn Koncert-turneen – men hvis hun ikke vil have, at publikum bruger hendes koncerter som spisepauser, så skal kortene blandes en ekstra gang.

Det var hyggeligt og yderst velsunget, men også lidt til den kedelige side.