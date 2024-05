Den trofaste tv-seer og rød-hvide tennisfan har måske spottet det, når Clara Tauson har spillet kampe det seneste år.

For et par gange har der nemlig været fint besøg i danskerens spillerboks, når hun har rejst verden rundt.

Den tidligere tennisspiller og nuværende TV 2-ekspert Tine Scheuer-Larsen har i hvert fald siddet i Tausons boks og heppet undervejs i kampe – senest ved Miami Open i marts og under French Open sidste år

Og det er der en helt særlig årsag til, fortæller Clara Tauson fredag på et pressemøde i Paris forud for årets French Open, da B.T. spørger hende ind til deres forbindelse.

Tine Scheuer-Larsen har siddet i Tauson boks flere gange. Foto: Kenneth Jessen/Ritzau Scanpix Vis mere Tine Scheuer-Larsen har siddet i Tauson boks flere gange. Foto: Kenneth Jessen/Ritzau Scanpix

»Tine har hjulpet mig meget i min karriere. Jeg snakker ofte med hende om mine kampe, og hun vil mig kun det bedste. Jeg har kendt hende, siden jeg var helt lille,« siger den 21-årige dansker, der tidligere i karrieren også er blevet trænet af TV 2-eksperten.

»Vi har et godt forhold. Hun ser alle mine kampe, når hun kan, og skriver til mig efterfølgende. Det er fedt at have én som hende, der går så meget op i min tennis.«

Kommer hun så også til at sidde i din boks denne gang i Paris?

»Jeg tror, hun kommer herned og ser tennis onsdag. Men det er ikke noget, jeg har arrangeret.«

Clara Tauson tager søndag hul på årets anden grand slam-turnering, når hun møder tyske Tatjana Maria på det berømte grusunderlag.

