Statsminister Mette Frederiksen opfordrer nu Liberal Alliances partiformand, Alex Vanopslagh, til at melde sig som statsministerkandidat.

Men den fælde falder han ikke i, vurderer B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup. Og det er der en god grund til, fortæller han.

Opfordringen fra Mette Frederiksen til Alex Vanopslagh kommer på baggrund af en meningsmåling foretaget af Megafon for TV 2.

Den nye måling viser, at Frederiksen og Vanopslagh ligger næsten side om side, når danskerne skal pege på, hvilken partileder de foretrækker som statsminister.

Her svarer 19 procent af de adspurgte i målingen Mette Frederiksen, mens 17 procent svarer Alex Vanopslagh.

Ifølge Henrik Qvortrup kan Mette Frederiksen og Socialdemokratiet godt se, at Alex Vanopslagh er »farlig og har momentum.«

Men socialdemokraterne kan først for alvor gøre sig forhåbninger om at sætte en kampagne i gang mod Vanopslagh, når han melder sig som statsministerkandidat.

»Mette Frederiksen ved jo godt, at hvis han melder sig som statsministerkandidat, så er det et helt andet ball game for ham,« siger Qvortrup og tilføjer:

»Den fælder falder han ikke i, den gode Vanopslagh. Men det, at Mette Frederiksen nu værdiger ham den interesse det er at opfordre ham til at stille sig frem, er et meget godt udtryk for, at de godt kan se, at han er farlig og har momentum.«

Den situation, som Alex Vanopslagh befinder sig i lige nu, svarer lidt til den, som Konservatives afdøde partiformand, Søren Pape Poulsen, befandt sig i op til sidste folketingsvalg, vurderer Henrik Qvortrup.

Her havde Søren Pape Poulsen medvind i meningsmålingerne, og Socialdemokratiet gik og ventede på, at han meldte sig som statsministerkandidat.

Da det først skete, satte socialdemokraterne en kampagne i gang mod ham og Konservative, fortæller Qvortrup.

»Hvis Vanopslagh melder sig som kandidat, vil Socialdemokratiet køre benhårdt på, at her har vi så en statsministerkandidat, der, må man forstå, nærmest vil nedlægge velfærdssamfundet,« forudser Qvortrup og tilføjer:

»Den kampagne kan de først sætte i gang, hvis han er erklæret kandidat. Hvis han i forvejen ikke havde tænkt sig at melde sig som statsministerkandidat, så gør han det nu i endnu mindre grad efter det her. Det ville være en foræring til Mette Frederiksen at gøre det nu.«

Megafons meningsmåling over danskernes foretrukne statsministerkandidater er foretaget mellem den 14. og 16. maj i år.

Målingen viser en markant fremgang for Alex Vanopslagh og en markant tilbagegang for Mette Frederiksen.

For blot otte måneder siden havde Vanopslagh i en lignende måling opbakning opbakning til statsministerposten fra 10 procent af danskerne, mens Frederiksen lå på hele 26 procent.

Samtidig viser målingen, at at Socialistisk Folkepartis formand, Pia Olsen Dyhr, er den tredjemest foretrukne statsministerkandidat blandt danskerne. 13 procent foretrækker hende som statsminister.