Ankerstjerne er for første gang i otte år tilbage på landets festivalplakater.

I mellemtiden er han både blevet far til to små piger og haft en tur i manegen som 'X Factor'-dommer. Her fortæller han, hvordan de to ting har påvirket hans liv – og hvorfor han nok er færdig med sidstnævnte.

»Pludselig er der kommet et centrum i mit univers. Pludselig er der nogen, der er de vigtigste på Jorden, som ikke er mig,« lyder det fra den 39-årige hitmager, da B.T. møder ham fredag på årets Jelling Musikfestival.

Han taler om at være blevet far.

Foto: Kristian Dam Nygaard Vis mere Foto: Kristian Dam Nygaard

I 2018 kom hans første datter til verden, og i 2021 blev han og kæresten Lise forældre til endnu en lille pige.

Udover at have fået et nyt fokuspunkt, har de to piger også gjort det langt sjovere at lave ny musik, fortæller Ankerstjerne.

»Jeg tester hver morgen ny musik på mine børn, og de er fucking nådesløse. Hvis de kan lide det, danser de, men hvis de ikke kan, råber de bare 'sluk!'. Det er som at have fået verdens bedste agenter, hvor at vi kører med musikken, hvis de føler den.«

Hvad synes de om dit aktuelle hit 'Børn af Natten (Hola Bonita)'?

Ankerstjerne under sin koncert på Jelling Musikfestival. Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix Vis mere Ankerstjerne under sin koncert på Jelling Musikfestival. Foto: Helle Arensbak/Ritzau Scanpix

»De elsker den. Men de kan ikke rigtig lide, at vi bander på den. Vi synger jo 'fuck og shit' og så spørger de, om de også godt må bande. Der har jeg altid sagt til dem, at hvis sangen er god nok, så må de godt bande.«

Udover at være blevet far prøvede Ankerstjerne sig i to sæsoner af som 'X Factor'-dommer i sæsonerne 2019-2020.

»Det var en vild oplevelse at sidde i midten af det største tv-program i Danmark og opleve, hvad det vil sige at sidde ved siden af Thomas Blachman og Nanna (Oh Land, red.) og blive 'ægte' landskendt i en periode,« husker Ankerstjerne tilbage.

»Det var en kæmpe oplevelse, men det lærte mig også, at det ikke nødvendigvis er noget, jeg har lyst til at gøre resten af livet,« fortsætter han og tilføjer:

Foto: Mathias Svold Vis mere Foto: Mathias Svold

»Det var ikke ren kærlighed. Jeg kan optræde resten af mit liv, men sådan havde jeg det ikke med 'X Factor', som var fedt at prøve, og jeg føler mig meget taknemmelig over oplevelsen, men det var også røvsvært og tog herre lang tid.«

Han griner.

»Ja, det overtog jo mit liv i en periode, og man skulle samtidig forholde sig til folks mange meninger.«

Ankerstjerne understreger, at han havde det helt cool med, at folk havde meninger om programmet, men det var vildt at opleve at blive antastet i Føtex af folk, han ikke kendte, som ikke var enige i hans dommervalg.

»Jeg mødte lige Sofie Linde (Hun er konferencier på Jelling Musikfestival, red.), og jeg kan huske, at jeg tænkte, at det var det mest naturlige for hende at lave 'X Factor'. Sådan havde jeg det aldrig.«

Så det ligger ikke til højrebenet for dig, hvis 'X Factor' ringer en anden gang?

»Nej, det tror jeg ikke, det gør. Jeg synes, det er fedt at optræde, men jeg kan helt klart bedst lide at skrive sange og finde på.«

Du fylder 40 år til august. Hvordan har du det med at blive ældre i musikbranchen?

»Jeg føler mig fucking privilegeret over stadig at få lov til at lave musik, som landet gider at lytte til. Det er få forundt.«