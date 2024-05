Efter 17 år på top-topniveau er det snart slut for 42-årige Hans Lindberg.

I weekenden spiller den legendariske højrefløj Final Four i europacuppen med Füchse Berlin, inden han spiller sine to sidste kamp i Bundesligaen. En liga, han forlader som alletiders topscorer.

»Det bliver meget specielt og meget underligt at skulle sige farvel.«

»Jeg skal sige farvel til en masse mennesker, som jeg har kendt i virkelig lang tid, og samtidig til den by hvor mine børn er vokset op,« siger Hans Lindberg til B.T.

Hans Lindberg var i både 2008 og i 2012, hvor dette billede er fra, med til at vinde EM med Danmark.

Den foretrukne højrefløj på landsholdet har spillet cirka halvdelen af tiden i Hamborg og siden Berlin.

Og selvom Lindberg indrømmer, at den sidste hjemmekamp i Berlin bliver særlig, afvikles Final Four også et betydningsfuldt sted for ham.

»Det ville være et smukt punktum og den perfekte afslutning for mig at vinde en titel søndag i Hamborg.«

»Jeg kan endda leve med at tabe min allersidste kamp, hvis vi vinder de tre næste,« siger han.

Hans Lindberg fylder snart 43 år, men på trods af den - i elitesport - ekstremt høje alder, er kroppen klar til mere. Men det bliver altså ikke i Bundesligaen.

Lindberg skal fra sommer være spillende sportsdirektør i sin barndomsklub HØJ Elite i Ølstykke, som ligger i den næstbedste danske række.

Landsholdspilleren med fire gange slutrundeguld i trofæskabet træder altså et markant skridt ned.

»Beslutningen om at vende hjem blev taget tidligt i processen, men jeg fortryder ikke, at jeg ikke længere skal spille på allerhøjeste niveau.«

»Jeg glæder mig tværtimod meget til at gøre mit bedste i min barndomsklub, hvor der venter et spændende projekt.«

