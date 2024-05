Sport har altid været en stor del af kong Frederiks liv. Faktisk så stor, at han engang selv drømte om at deltage i OL.

Men drømmen blev aldrig opfyldt af flere forskellige årsager.

Han ville dog formentlig godt kunne være blevet udtaget til et OL-hold.

Det vurderer kommunikationsekspert og tidligere sportschef på B.T. og Berlingske, Morten Crone.

»Når han (kong Frederik, red.) kaster sig ud i noget, så gør han det færdigt,« siger han i B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen', hvor der bliver set nærmere på kong Frederiks styrker og svagheder i forbindelse med, at han søndag fylder 56 år.

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary under OL i London. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary under OL i London. Foto: Søren Bidstrup

En af Kongens store styrker er hans interesse og præstationer særligt indenfor sejlsport, og det fik Morten Crone en smagsprøve på, da han tilbage i 2016 lavede et interview med Kongen, der dengang var kronprins, mens de sad på rælingen af en sejlsportsbåd i blæst og regn.

Her fortalte kong Frederik, at han godt selv kunne tænke sig at have deltaget ved OL, og at han mener, at han kunne være lykkedes med det:

»Jeg spørger, om han kunne forestille sig at abdicere for at lave noget andet? Der siger han, at det kunne han trods alt ikke, men hvis han skulle ønske sig et andet liv, så ville det 100 procent være det (OL, red.), han gik efter,« fortæller Morten Crone.

Men kong Frederik endte aldrig som OL-deltager, og det er der flere årsager til.

Lyt med i 'Kongehuset bag kulissen', hvor du 26 minutter inde i programmet kan høre mere om, hvorfor kong Frederiks OL-drøm blev skrinlagt.

Her kan du også høre, hvorfor Morten Crone og kongehuskommentator Thomas Larsen begge mener, at interessen for sport er en stor styrke for kong Frederik, men også hvorfor de mener, at han har nogle store udfordringer som konge.

