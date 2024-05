Kolding er den sjette by til at blive udsolgt til Grøn, og snart ventes Esbjerg og Aalborg at følge trop.

Det begynder at nærme sig, hvis man skal skaffe sig en billet til sommerens Grøn-festival.

Koncerten i Kolding er nemlig blevet udsolgt, og det er den sjette by, hvor billetterne er revet væk. Kun i Esbjerg og Aalborg er der stadig billetter at finde.

Det skriver arrangørerne bag Grøn - tidligere kendt som Grøn koncert - i en pressemeddelelse lørdag.

Billetsalget til årets turné har slået rekorder, og det er også første gang nogensinde, at seks byer er blevet udsolgt så tidligt på året.

Der resterer kun billetter til Esbjerg og Aalborg, men de to sidste Grøn-byer ventes snart at få samme status som de seks andre steder i landet.

- Vi forventer, at Aalborg og Esbjerg kommer med i løbet af den næste måneds tid. Således kan vi for andet år i træk melde om fuldt hus hele vejen rundt, siger Theis Pedersen, der er indsamlingschef for Muskelsvindfonden, i pressemeddelelsen.

Overskuddet fra Grøn-koncerterne går til Muskelsvindfonden og understøtter fondens arbejde for mennesker med handicap og dens mål om at skabe plads til forskelle i samfundet.

Sidste år kunne Grøn fejre 40-års jubilæum, og det var første gang, at koncertens 180.500 billetter alle var udsolgt.

Årets program byder på kunstnerne Blæst, Burhan G, Hugorm, Jada, Kesi, Scarlet Pleasure, Tobias Rahim og TV 2.

Turnéen lægger fra den 18. juli til den 28. juli vejen forbi de otte byer.

Først i Tårnby 18. juli og dernæst rejser koncerten til Jylland, hvor festivalen lægger vejen forbi Kolding 19. juli, Aarhus 20. juli, Aalborg 21. juli og Esbjerg 25. juli.

Derefter går turen til Odense 26. juli og Næstved 27. juli, før Grøn slutter festen i Valby 28. juli.

/ritzau/