Vi ønsker mindre masseturisme og mere bæredygtig turisme, siger lokal ejendomsmægler.

Tusinder af borgere på Mallorca og den mindre spanske ø Menorca har lørdag forud for det store rykind i sommer deltaget i demonstrationer mod masseturisme.

En talsmand for politiet skønner ifølge nyhedsbureauet Reuters, at 10.000 har gået i optog gennem Palma de Mallorca, der er øens hovedstad.

En mindre demonstration på Menorca samlede få hundrede mennesker.

Mange af de demonstrerende holdt skilte med budskabet "SOS borgere. Vi har fået nok af masseturisme".

- Vi ønsker at myndighederne skal stoppe folk, som ikke har levet her i mere end fem år, i at købe ejendomme, og der skal sættes mere kontrol ind over for ferieindkvartering, siger Carme Reines fra en gruppe, der organiserer protesterne i Palma de Mallorca.

Javier Carbonell, der er lokal ejendomsmægler, fortæller, at over halvdelen af udlejningsejendommene bruges til feriegæster, og mange af de lokale har ofte ikke råd til at bo i disse ejendomme.

- Vi ønsker mindre masseturisme og mere bæredygtig turisme, siger han.

Næst efter Catalonien var De Baleariske Øer, som Mallorca er en del af, de mest populære ferieområder i Spanien. I alt 14,4 millioner mennesker holdt ferie på øerne sidste åre. Blandt dem mange danskere. Det fremgår af det statistiske institut i Spanien.

18 millioner besøgte Catalonien og den lokale hovedstad Barcelona. På tredjepladsen kom De Kanariske Øer med 13,9 millioner turister.

Både i Barcelona og De Kanariske Øer har titusinder af lokale beboere i foråret deltaget i demonstrationer med krav om, at der sættes loft over antallet af turister.

På De Baleariske Øer udgør turisme 45 procent af den samlede økonomi.

