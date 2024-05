Trods tidligere kritik mener diplomat, at investeringer placerer Danmark i en ledende position i Nato.

Selv om Danmark før har fået kritik for at være for langt fra at opfylde forsvarsalliancen Natos krav, roser en amerikansk diplomat nu Danmarks indsats.

Det skriver Berlingske, som har talt med Doug Jones. Han er ansvarlig for europæisk sikkerhed og USA's forhold til de nordeuropæiske lande.

- Beslutningerne om at investere mere i eget forsvar og ramme toprocentsmålet er meget vigtige. De placerer Danmark i en ledende position i alliancen, siger han til Berlingske.

Han roser Danmark for de skridt, som Folketinget har taget, når det kommer til forsvarsudgifterne.

Natos toprocentsmål betyder, at medlemslandene i forsvarsalliancen skal bruge to procent af deres bruttonationalprodukt på forsvar.

Jyllands-Posten har tidligere beskrevet, at den amerikanske ambassadør i Danmark, Alan Leventhal, mener, at der er meget langt igen.

DR kunne i marts også beskrive, at der var kritik på vej til Danmark, når Nato skulle lave sine årlige rapporter om medlemslandene.

Partierne i Folketinget har indgået to delaftaler, hvor der er afsat først 16 milliarder kroner og siden 95 milliarder kroner mere til Forsvaret.

I de 95 milliarder kroner er der blandt andet fundet 48 milliarder kroner til en tung brigade.

Til Berlingske siger Doug Jones, at han mener, at Danmark klarer sig fremragende, både når det gælder om, hvor mange penge, der bliver investeret, og hvordan Danmark bidrager med at opbygge kapacitet.

Målet med aftalen om den tunge brigade er, at hærens 1. brigade frem mod 2028 skal opbygges til en kampklar enhed med 6000 soldater, der kan indsættes i Nato-operationer.

Det har længe været et krav fra Natos side, at Danmark kan stille med en brigade på 6000 soldater.

/ritzau/