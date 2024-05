Den danske bokser Dina Thorslund kan fortsat kalde sig WBC- og WBO-verdensmester i bantamvægt.

Det sker efter en overbevisende sejr over tyrkiske Seren Cetin ved Danish Fight Night i Royal Arena. Herunder kan du læse B.T.s dom over Thorslund.

Kampens betydning var ikke til at tage fejl af, og det var tydeligt hos begge parter, der startede som lyn og torden.

Tyrkeren så dog hurtigt ud til at miste pusten, og allerede efter de første par omgange, var der nok ikke mange, der troede på, at kampen ville gå i ti omgange med det tempo.

Men det gjorde den, og så var det op til de internationale dommere at finde en vinder.

Valget faldt på Dina Thorslund, der fortjent kunne sende armen i vejret og lade sig hylde af Royal Arena.

Danskeren havde ild i øjnene, da hun gik i ringen. Foto: Josefine Glerup Jacobsen Vis mere Danskeren havde ild i øjnene, da hun gik i ringen. Foto: Josefine Glerup Jacobsen

Thorslund og Cetin skulle have mødt hinanden i ringen allerede i februar. Og tyrkeren var da også rejst til Danmark som planlagt – men med en 'souvenir', der ødelagde festen.

Hun havde nemlig en tydelig øjenskade, der forhindrede hende i at komme i kamp, og dermed blev boksebraget aflyst i sidste øjeblik.

En aflysning og ageren, der skabte dramatik i kulissen, og som Thorslund på ingen måde var tilfreds med. Derfor var der heller ingen tvivl om, at motivationen forud for kampen var kæmpestor. Hun VILLE sætte tyrkeren på plads.

Det kan du læse mere om i det interview, B.T. lavede med danskeren tidligere på ugen HER.

Hvis øjne kunne dræbe, havde Cetin ikke holdt mere end én omgang.

Hold da kæft et vinderinstinkt, Dina Thorslund besidder. Hun ville vinde den kamp for enhver pris, og skulle hun dø med handskerne på, gjorde hun det.

Det var tydeligt at se i den danske verdensmesters øjne, der viste sejr og intet andet.

Og den fik hun! Flot, flot arbejde af Thorslund.

Der blev uddelt tæsk til højre og venstre i en kamp, hvor danskeren viste højt tempo fra start til slut. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix Vis mere Der blev uddelt tæsk til højre og venstre i en kamp, hvor danskeren viste højt tempo fra start til slut. Foto: Thomas Sjørup/Ritzau Scanpix

Først og fremmest skal Thorslund lige nyde, at hun fortsat kan kalde sig verdensmester i bantamvægt i to af de fire store, anerkendte VM-forbund, nemlig WBC og WBO.

Og så har hun også allerede afsløret, at menuen efter kampen står på »dyreryg med det hele.«

Skal vi kigge fremad i tiden, er det svært at spå om, hvem der bliver danskerens næste modstander. Det oplagte valg er at møde de forsvarende mestre i de to andre forbund.

Men det er ikke så let, som det lyder, og en kamp kræver naturligvis, at de forsvarende mestre ønsker at sætte deres titler på spil. Ønsker de ikke det, kan det også blive taget op til overvejelse at skifte vægtklasse, har Thorslund fortalt til B.T.