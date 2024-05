Selv om man er en 21-årig tennisstjerne, så betyder det ikke, at man ikke kan bo sammen med sine forældre.

Bare spørg Clara Tauson.

Hun bor nemlig stadig hjemme hos sin mor og far, efter hun flyttede fra Monaco til Danmark sidste år. Og lige nu er der ikke udsigt til, at det ændrer sig foreløbig.

Det fortæller danskeren på et pressemøde forud for French Open, da B.T. spørger hende ind til boligsituationen.

Foto: Bax Lindhardt Vis mere Foto: Bax Lindhardt

»Jeg er ikke kommet videre med at flytte hjemmefra, men måske når jeg engang får tid til lige at tænke over det. Men med det program, vi spillere har, så er der ikke nogen grund til at flytte lige nu,« siger hun og fortsætter:

»Jeg er ikke hjemme så tit, og når jeg endelig er, så er det da dejligt at være sammen med min familie. Men jo, jeg er også ved at blive voksen, så det er da også noget, jeg skal finde ud af.«

I mange år rejste den unge dansker verden rundt med sine forældre for at jagte drømmen om en tenniskarriere.

Men det seneste år har det for det meste kun været stortalentets træner, Lars Christensen, eller en fysioterapeut, der har holdt hende med selskab under de mange turneringer.

Og ved årets French Open er det da heller ingen undtagelse.

Tausons forældre bliver nemlig hjemme i Danmark, fortæller hun videre.

»De kommer ikke herned, nej. Det er kun mig, Lars og så min fysioterapeut.«

Clara Tauson tager søndag eftermiddag hul på grand slam-turneringen i den franske hovedstad mod tyske Tatjana Maria.

Den kamp kan du følge live på bt.dk fra omkring klokken 16.