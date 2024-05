Lørdag står Dina Thorslund langt om længe overfor sin officielle udfordrer, tyrkiske Seren Cetin.

Den danske WBC- og WBO-verdensmester i bantamvægt skulle have mødt Cetin allerede i februar, men kampen blev aflyst i allersidste øjeblik, da tyrkeren var rejst til Danmark med en tydelig øjenskade, der forhindrede hende i at gå i ringen.

Og aflysningen har da også givet Dina Thorslund ekstra motivation forud for lørdagens kamp. Især taget i betragtning af, hvordan den bizarre situation udspillede sig tilbage i februar.

»Den måde, de agerede på, synes jeg slet ikke, var i orden, så jeg har rigtig meget lyst til at sætte dem godt og grundigt på plads. De var kommet til Danmark og brokkede sig helt vildt over deres hotel og skulle flyttes til et meget dyrere hotel. De lavede så meget ballade, og så kan du ikke bokse alligevel?«

Thorslund kom aldrig i kamp mod Cetin i februar. I stedet trådte spanske Mary Romero til med kort varsel. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»De begyndte at forhandle om, at hun godt kunne bokse, hvis vi skrev under på en returkamp i Tyrkiet. Det er ikke os, der siger nej, det er lægen, for jeg smadrer hende gerne. Men det viser bare deres mentalitet om, at de gerne vil have kampen derned,« siger hun til B.T.

Seren Cetin, der er udpeget som officiel udfordrer til Thorslund, har 11 sejre i 11 kampe som professionel bokser.

Men det gør hende ikke til en rutineret bokser. I hvert fald ikke ifølge danskeren, der har 21 sejre i lige så mange kampe.

»Vi synes, hun ser lidt akavet ud. Hun minder lidt om en nybegynder, der ikke ved, hvad hun laver. Det er nogle gange nemmere at bokse mod rutinerede boksere, for der kan du lidt forudse, at de har nogle ønsker. Men dem, der slår uden at vide, hvad fanden de laver, er svære at forudse. Så vi tror, hun er lidt akavet, og det forbereder jeg mig på,« siger Thorslund.

Akavet eller ej har Thorslund sin gameplan klar, og det samme er menuen efter kampen.

»Min kæreste har lige skudt en buk, så vi skal have dyreryg med det hele. Det glæder jeg mig helt vildt til,« siger hun.

Kampen mellem Dina Thorslund og Seren Cetin finder sted lørdag aften i Royal Arena i København.

Du kan se det dobbelte VM-brag eksklusivt på den gratis streamingtjeneste Pluto TV.