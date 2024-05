Kraftig regn, torden og mulighed for lokale skybrud.

Der er langt op til en både våd og klam søndag, men den kan faktisk lige så vel bliver med sol og sommer.

Lige nu sidder meteorologerne hos DMI og kigger spændt på vejrkort, prognoser og modeller, for i skrivende stund er det meget usikkert, hvordan søndagens vejr udarter sig.

Det kan blive sjaskvådt med kraftig regn i stride strømme, men det kan også ende som endnu en fin sommerdag.

»Alle ingredienser er til stede for, at det udvikler sig til kraftig regn, men om det sker, hvor og hvornår, det er så godt som umulige at forudsige,« lyder det lørdag morgen fra vagthavende meteorolog hos DMI, Mette Zhang.

Det hele afhænger af udviklingen af den ustabile, fugtige og varme luft, der lige nu ligger over landet.

Det er nemlig marginaler, der afgør, hvorvidt bygerne rent faktisk dannes og hvor og hvor kraftige, de i givet fald bliver, forklarer Mette Zhang.

»Nogle steder vil de slet ikke få regn, mens prognoserne andre steder siger, at der kan komme op til 20 millimeter nedbør. Men det er altså meget usikkert,« understreger hun.

Hun sammenligner det med at stå med en gryde med popcorn og forudsige, hvilket majskorn, der popper først.

»Generelt ser bygerne ud til at kunne blive ret kraftige i store dele af landet, og de kan også godt være med torden. Vi kan heller ikke udelukke enkelte skybrud, men det er noget, vi holder øje med,« siger hun.

Det tyder dog på, at det primært er jyderne, der kan se frem til en voldsom våd søndag.

»Umiddelbart ser det ud til, at den vestlige del af landet står for skud, men jeg kan ikke udelukke, at der også vil komme kraftige byger mod øst,« siger meteorologen.

»Alle de rigtig forhold er til stede til, at der kommer kraftig regn, men vi skal helt hen til dagen, før vi kan sige, om det rent faktisk kommer til at ske,« siger hun.

Prognosekortene fra DMI viser, hvor forskellige udsigter er på nuværende tidspunkt.

Du kan se prognoserne for hele dagen her og følge vejrudviklingen hos DMI.