Nu melder et nyt parti sig på banen i den heftige debat om sugerør med plastik.

Hele dramaet begyndte, da Liberal Alliances spidskandidat til Europa-Parlamentsvalget, Henrik Dahl, onsdag lagde en video op om, at sugerør med plastik igen skal være lovlige.

Det fik Dansk Folkepartis spidskandidat, Anders Vistisen, til at sige, at Henrik Dahl kommer med »enormt hykleri«, da Liberal Alliance i den daværende VLAK-regering støttede det EU-direktiv, der gjorde plastik sugerør forbudte.

Nu er det så Moderaternes spidskandidat, Stine Bosse, der langer ud efter Henrik Dahl.

Liberal Alliance vil have sugerør af plastik tilbage, men Dansk Folkeparti mener, at det er hykleri. Foto: Patrick Pleul/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Liberal Alliance vil have sugerør af plastik tilbage, men Dansk Folkeparti mener, at det er hykleri. Foto: Patrick Pleul/AFP/Ritzau Scanpix

På det sociale medie X, skriver hun:

'36 milliarder plastik sugerør, er hvad vi brugte om året i EU. Sugerør er på top 10 af det plastik, der ender i naturen, og derfor i dyr og mennesker! Der er krig i Europa. Og Henrik Dahl er nu gået ind i kampen….for plastik sugerør!'

Henrik Dahl, hvad siger du til kritikken i opslaget på X fra Stine Bosse?

»Det er absurd at bruge krigen i Ukraine som begrundelse for, at man ikke må kritisere symbolpolitik,« siger han.

Spidskandidat til Europaparlamentsvalget Henrik Dahl (LA) får både kritik, fordi LA har skiftet holdning, når det gælder sugerør af plastik, og fordi det er for småligt. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Spidskandidat til Europaparlamentsvalget Henrik Dahl (LA) får både kritik, fordi LA har skiftet holdning, når det gælder sugerør af plastik, og fordi det er for småligt. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Helt konkret var det et EU-direktiv, der i 2021 blev vedtaget om, at engangsprodukter som sugerør ikke længere er tilladte, og det har mødt stor kritik.

Henrik Dahl har erkendt, at han ikke ved, hvordan han skal få ændret EU-direktivet. Læs om det HER.

Lyt til B.T.s podcast 'Spar Kassen', der i den senest udgave handler om udfordringerne med renterne.

Hør om det på Apple Podcast, Spotify eller ved at klikke play herunder.