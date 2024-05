Den kontroversielle pro-palæstinensiske musiker Isam B. har stævnet debattøren Jaleh Tavakoli.

Det skriver Weekendavisen.

Isam B., som lystrer det borgerlige navn Isam Bachiri, kræver 50.000 kroner i erstatning af Tavakoli samt dagbødestraf for injurier.

Erstatningen kræver Isam Bachiri på baggrund af en række udtalelser, som Jaleh Tavakoli har skrevet på X. Her han hun blandt andet kaldt Isam Bachiri for »en terrorist«.

»Tænk at sidde som køn terrorist med rytme og vende virkeligheden helt på hovedet og angribe os andre for at være medskyldig i krig. Du billiger terrorisme. Du er terrorist. Din religion opfordrer til udryddelsen af jøder inden dommedagen. Det er folkemorderisk mainstream islam – bogstavtro islam,« har hun blandt andet skrevet som et svar på et debatindlæg, som musikeren bragte i Information.

I samme tråd kalder Jaleh Tavakoli Isam B. for »hjernevasket« og »farlig«, ligesom hun mener, at Isam B. »bør udvises for sin terrorudtalelser«.

Til Weekendavisen forklarer Isam Bachiri om baggrunden for stævningen:

»Som mangeårig sanger og kunstner værdsætter jeg kritik. Men det er kvælende for den demokratiske samtale at tillade den slags personfornedrende angreb, som Tavakoli retter imod mig. Jeg har i mange år – i misforstået ligegyldighed og pænhed – vendt den anden kind til og accepteret, at folk overskrider mine og samfundets grænser for, hvad man må kalde hinanden,« skriver han.

Jaleh Tavakoli er blevet stævnet af musikeren Isam B. Foto: Lars Krabbe/Jyllands-Posten/Ritzau Scanpix

Sagen står ikke alene i den betændte debat om Israel-Palæstina, som er eksploderet siden Hamas' blodige terrorangreb 7. oktober 2023 og Israels militære modsvar i Gaza, som ifølge Hamas har kostet 35.000 palæstinensere livet. For en uge siden fortalte B.T.s mellemøstkorrespondent Jotam Confino til Weekendavisen, at han har stævnet den tidligere Enhedslisten-politiker Asmaa Abdol-Hamid for æreskrænkende udtalelser.

Både Isam Bachiri og Jaleh Tavakoli har været meget aktive i Israel-Palæstina debatten, som er uforsonlig på X. Jaleh Tavakoli har tidligere været politiker i Enhedslisten, men hun meldte sig i 2010 ud af partiet på grund på grund af det, som hun mener er partiets berøringsangst over for de rabiate muslimske miljøer.

En video med Jaleh Tavakoli blev i januar måned delt flittigt, fordi hun deltog i en propalæstinensisk demonstrationer i København med et skilt, hvor der på den ene side stod »Palæstina ≠ Hamas = Terrorister« og på den anden side »Befri Palæstina fra Hamas«. En anden demonstrant hev skiltet ud af hendes hænder og bad hende om at smutte, fordi det var i strid med reglerne.

Fredag morgen lagde Jaleh Tavakoli et svar på stævningen ud på sin Facebook-profil, hvor hun forklarer, at udtalelserne er en reaktion på, at Isam Bachiri har legitimeret Hamas ved at kalde danskerne og statsminister Mette Frederiksen medskyldig i folkemord.

»Ud over at legitimere Hamas har han (Isam Bachiri, red.) også været med til at samle penge ind til en organisation, som den danske stat nu mistænker og anklager for at sende penge til og støtte Hamas«, skriver hun med henvisning til B.T.s historie om, Isam Bachiri på sociale medier har samlet penge ind til en organisation ledet af en mand, der er blevet sigtet i den danske terrorsag med tråde til Hamas.

På Facebook skriver Jaleh Tavakoli desuden:

»Efter den 7. oktober ville Bachiri ikke fordømme Hamas, da han blev spurgt om det i flere medier, og han kaldte folkemordsangrebet den 7. oktober for en reaktion på besættelsen og talte om retten til modstand. Om Nova Festival sagde han noget i retning af.....man kan ikke have et folkedrab og en festival på samme tid. Som musiker var det, hvad han havde at sige om over 300 unge mennesker, der blev slagtet - på en festival«.

B.T har uden held forsøgt at få en kommentar fra Jaleh Tavakoli.