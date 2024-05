Det er ikke meget, at offentligheden har hørt til den britiske prinsesse Kate, efter hun kort før påske meddelte, at hun er kommet i præventiv behandling for kræft.

Lørdag sender prinsesse Kate og hendes mand prins William dog en hilsen.

Det sker efter, at en militær pilot lørdag blev dræbt i forbindelse med en flyvning hos det britiske luftvåben, Royal Air Force (RAF).

'Utroligt kede af at høre om eftermiddagens nyhed fra RAF Coningsby.'

'Vores tanker denne aften er med pilotens kære, The Battle of Britain Memorial Flight, og med den større RAF-familie,' skriver prinsparret i en 'story', hvor de underskriver sig med 'W & C', som altså står for William og Catherine (Kates rigtige navn).

Incredibly sad to hear of the news this afternoon from RAF Coningsby. Our thoughts this evening are with the pilot’s loved ones, the Battle of Britain Memorial Flight, and the wider RAF family. W & C — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 25, 2024

Beskeden kommer efter en længere periode, hvor der kun har været få beskeder fra prinsesse Kate, der kort før påske overraskende meldte ud i en videohilsen, at hun havde fået konstateret kræft, og at hun var kommet i præventiv kemobehandling.

Prinsessen er ud over videoen ikke blevet set ved officielle arrangementer siden ved juletid.

Tidligere på ugen kom der dog fokus på prinsessen, da Tatler Magazine udgav et maleri af Kate, som har vakt stor opsigt.

Mens prinsesse Kate er syg, har prins William passet sine kongelige pligter. Lørdag var han blandt til F.A. Cup-finalen på Wembley i London med parrets ældste søn, prins George. Her overværede de kampen og overrakte medaljer til vinderne, skriver Daily Mail.

Prins William har selv tidligere haft en karriere i RAF, hvor han har været redningspilot.

Lørdagens ulykke skete tæt ved RAF-flyveområdet ved Coningsby. Piloten fløj i et fly af typen Spitfire, som blandt andet blev brugt under anden verdenskrig, skriver Daily Mail.

