I eftermiddags kammede den festlige stemning til Aalborg Karneval over, da en kvindelig deltager satte tænderne i en betjent.

Her sluttede festen brat for den yngre kvinde, der herefter blev anholdt for vold mod politifolk.

Nordjyllands Politi skriver i en statusrapport fra karnevallet, at politibetjenten blev bidt i armen, men kom dog ikke alvorligt til skade.

Foruden bidepisoden i Kildeparken har politiet anholdt fire andre personer. Anholdelserne tæller både trusler mod politifolk, besiddelse af euforiserende stoffer og overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Vicepolitiinspektør for Nordjyllands Politi, Kenneth Ginnerup, understreger i rapporten, at der stadig er 'rigtig god og fredelig' stemning under karnevallet.

Politiet har dog også erfaret, at som dagen skrider frem, og promillen bliver større, stiger antallet af sager som regel også:

»Vores erfaring efter mange års politiindsats ved karnevallet er, at billedet jo forskyder sig lidt, som dagen skrider frem. Når promillen stiger, så får vi flere sager ind – desværre,« siger Kenneth Ginnerup i rapporten.

Foruden anholdelserne er politiet også blevet kaldt ud til en række større slagsmål, blandt andet et gruppeslagsmål, hvor en række personer har slået tre mænd ned.

Nordjyllands Politi understreger, at det er deres mål, at karnevallet forbliver en fredelig fest for deltagerne og vil derfor være til stede hele dagen.